UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg deplasmanında 2-0'dan 3-2'lik galibiyete uzanan, ardından Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek moral depolayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş çarpıcı açıklamalar yaptı. Sözcü'de yer alan habere göre hem gündeme ilişkin hem de milli takıma ilişkin konulara değindi.
"TEKLİF GELDİ ANCAK BEŞİKTAŞ'A SÖZ VERDİM"
Şenol Güneş, "Beşiktaş'a söz verdim ve mukavele imzaladım. Kulüp işleme sokmadan milli takımdan teklif geldi. Söz verdiğim için, imzam henüz geçerli olmamasına rağmen kaldım ve milli takıma gitmedim. Milli takıma gelen hocaların hepsi; Mustafa Denizli, Fatih Terim de çok başarılı olmuştur, ben de başarılı olmuşumdur. Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz ama milli takımın başındaki hocaya diğer takım hocaları ellerin gelen desteği vermeli" dedi.
"VAR SİSTEMİ FAYDALI AMA..."
VAR sistemi hakkındaki görüşlerini paylaşan Güneş, "VAR sistemi çok faydalı. Fakat orta hakemin VAR'A gitmedi ve TV'den izlemesine gerek olmadığını düşünüyorum. Televizyona gitmeden diğer hakemlerden gelen bilgiyle kararın verilmesinin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
"DERBİDE HAKEM KARARLARI DOĞRUYDU"
Başarılı teknik adam Galatasaray derbisindeki hakem kararlarının doğru olduğunu söyledi. Güneş, "Galatasaray'ın yüksek toplarla oynayacağını biliyorduk O yüzden Necip'i stopere koyduk. Necip-Vida ikilisi iyiydi. Hakemin kararları da doğruydu" dedi.
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