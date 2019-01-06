Beşiktaş, devre arası kamp çalışmalarına Antalya Gloria Sports Arena’da bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Şenol Güneş, akşam yapılacak olan antrenmanı iptal ederek, oyunculara izin verdi.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve laktat testi yapıldı.

Antrenmanda kaleciler ve genç oyuncular ayrı çalışma yaptı. Diğer oyuncular ise 3 grup halinde sahada ısınma koşuları sonrası, laktat testinden geçerek antrenmanı tamamladı. Şenol Güneş, laktak testinden dolayı oyuncularının dinlenmesi için akşam antrenmanını iptal etti ve takıma izin verdi.

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