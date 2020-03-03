A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup’ta Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşirken teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş'in sözleri şöyle:

"FUTBOL ADINA DOĞRU ÜLKELERLE OYNAYACAĞIZ"

"Gruptaki takımların hepsi futbol kültürü olan üst seviye ülkeler. Rusya ile daha önce Uluslar Ligi'nde oynamıştık. Son yıllarda çıkışta. Son Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı. Futbol adına doğru ülkelerle oynayacağız. Bu gruptan 1. çıkmak ve tecrübe kazanmak istiyoruz. Seyahat açısından da olumlu tarafları var. Futbol adına biz de güçlü kalmak istiyoruz. Eylül, Ekim ve Kasım'da güzel bir dönem geçireceğiz."

KORONAVİRÜS SÖZLERİ

"Şu anda bir değişiklik yok. Bugün UEFA ile görüştük, olağanüstü bir durum olursa değerlendirilecek. Bazı hazırlıklar yapılıyor ama değişiklik yok. 15 gün sonra neler olacak bilmiyoruz. Bizim Mart ayında Slovenya ve Avusturya maçını oynayacağız. Lig bitince kampa gireceğiz. Biz bir yola çıktık, hedeflerimiz var. Ön hedeflerimizden biri EURO 2020'de kendimizi göstermek. Uluslar Ligi'nden lider çıkmak istiyoruz. Futbol ülkesi olarak oyuncu üretimini yapmak istiyoruz. Finalde de Dünya Kupası'nda boy göstermek istiyoruz. Ülkeler sıralamasında ilk 10 arasında yer almak istiyoruz."

"OZAN'IN CİDDİ BİR SAKATLIĞI YOK"

"Ozan Kabak'ın ciddi bir sakatlığı yok. Kalçasında bir eziklik var. 10 gün civarında düzelecek. Yusuf'un ne zaman döneceğini bilmiyoruz. Nisan gibi görünüyor. Abdülkadir takımla birlikte çalışıyor. Dorukhan'ın sakatlığı da iyiye gidiyor. Kenan Karaman düzeldi. Merih'in biraz uzayacak gibi görünüyor. Nazım Sangare var, uzun bir sakatlığı vardı. Takip ediyoruz. Emre Akbaba dönüş yaptı, performans olarak iyiye gidiyor. Bütün oyuncular önemli. Hepsine değer veriyoruz."