Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şenol Güneş'ten Redmond ve Saiss kararı!

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında elde edilen tarihi zaferin ardından Süper Lig'in 28. haftasında Giresunspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta ağırlayacağı Giresunspor'u mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor. Beşiktaş'ta zorlu mücadele öncesi savunmadaki eksikler dikkat çekerken, teknik direktör Şenol Güneş, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi.

ABONE OL
HABERTURK.COM / DHA
  • Şenol Güneş'ten Redmond ve Saiss kararı! - Beşiktaş haberleri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak. Vodafone Park Stadı'nda 9 Nisan Pazar günü saat 20:30'da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek. 
  • Şenol Güneş'ten Redmond ve Saiss kararı! - Beşiktaş haberleri

    Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 10 kişiyle 4-2 yenerek büyük moral bulan Beşiktaş, Giresunspor'u da mağlup ederek zirve takibini sürdürmek ve galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor. 
  • Şenol Güneş'ten Redmond ve Saiss kararı! - Beşiktaş haberleri

    Fenerbahçe maçından önce Ankaragücü, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor'u yenen siyah-beyazlılar, Kadıköy'de aldıkları galibiyetle 4 maç üst üste kazanmasını bilmişti. 
  • Şenol Güneş'ten Redmond ve Saiss kararı! - Beşiktaş haberleri

    Şenol Güneş'in öğrencileri, Karadeniz temsilcisini de yenerek bu sezon ikinci kez 5 maçlık seri yakalamanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe galibiyetinin de etkisiyle Giresunspor karşısında taraftarların stadı tamamen doldurması bekleniyor.
  • Şenol Güneş'ten Redmond ve Saiss kararı! - Beşiktaş haberleri

    3 ÖNEMLİ EKSİK

    Beşiktaş'ta Giresunspor maçı öncesinde 2'si stoperde olmak üzere 3 önemli eksik bulunuyor. 
  • Şenol Güneş'ten Redmond ve Saiss kararı! - Beşiktaş haberleri

    Fenerbahçe maçında çapraz bağlarından sakatlanan ve sezonu kapatan Tayyip Talha ile yine aynı maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Welinton, Giresun karşısında forma giyemeyecek. Tayyip Talha ve Welinton'la beraber, sakatlığı sebebiyle tedavi için İngiltere'ye gitmesi beklenen Dele Alli de yine kadroda olmayacak. 
  • Şenol Güneş'ten Redmond ve Saiss kararı! - Beşiktaş haberleri

    STOPERDE FORMA SAISS VE COLLEY'İN

    Teknik direktör Şenol Güneş'in defans hattında iki stoperin yokluğunda Colley'in partneri olarak Saiss'e görev vermesi bekleniyor. 
  • Şenol Güneş'ten Redmond ve Saiss kararı! - Beşiktaş haberleri

    Beşiktaş'ın defanstaki diğer iki oyuncusu sağ bekte Onur, sol bekte Masuaku olacak.
  • Şenol Güneş'ten Redmond ve Saiss kararı! - Beşiktaş haberleri

    REDMOND 11'E DÖNÜYOR

    Orta sahada da bir değişikliğe gitmesi beklenen Güneş'in Fenerbahçe maçının yıldızı olan Redmond'a yer açmak için Amir Hadziahmetovic'i yedeğe çekmesi sürpriz olmayacak. 
  • Şenol Güneş'ten Redmond ve Saiss kararı! - Beşiktaş haberleri

    GHEZZAL KULÜBEYE ÇEKİLEBİLİR

    Bu durumda orta ikili Salih ve Gedson olurken, hücumda Ghezzal, Redmond, Cenk ve Aboubakar görev yapacak. Redmond'a yer açmak için yapılacak ikinci değişiklik ihtimali ise Ghezzal'ın yedek oturtulması olacak.
  • Şenol Güneş'ten Redmond ve Saiss kararı! - Beşiktaş haberleri

    Beşiktaş'ın Giresunspor maçındaki muhtemel 11'i şöyle: Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Salih, Gedson, Ghezzal, Redmond, Cenk, Aboubakar şeklinde.
  • Şenol Güneş'ten Redmond ve Saiss kararı! - Beşiktaş haberleri

    CENK VE AMIR CEZA SINIRINDA

    Beşiktaş'ta Giresunspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3 sarı kartı olan Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta çok önemli Trabzon deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.