Fenerbahçe maçında çapraz bağlarından sakatlanan ve sezonu kapatan Tayyip Talha ile yine aynı maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Welinton, Giresun karşısında forma giyemeyecek. Tayyip Talha ve Welinton'la beraber, sakatlığı sebebiyle tedavi için İngiltere'ye gitmesi beklenen Dele Alli de yine kadroda olmayacak.