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Şenol Güneş'ten Saiss açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Biz bir aileyiz, iyi bir ekibiz. Olumsuzluklarla bunu aşağıya çekmek istemiyoruz. Şu anda kimseyi gönderemeyiz. Geleceği de bilmiyoruz. Bugün bir oyuncumuz sakatlandı, Saiss sakat, kim oynayacak bilemeyiz. Benim beğendiğim, beğenmediğim diye bir şey yok. Ben o kararı veremiyorum daha. Çünkü orada biri oynayacak. Bunları kendi içimizde çözmeye çalışarak bu dönemi böyle aşacağız. Eldeki en iyi oyuncularla sahaya çıkmaya çalışacağız" dedi

Şenol Güneş'ten Saiss açıklaması

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde devam eden Beşiktaş, bugün oynadığı hazırlık maçında Giresunspor'u 5-3 mağlup etti. Yarın kamp çalışmalarını tamamlayacak olan Beşiktaş'ta karşılaşmanın ardından teknik direktör Şenol Güneş, basın mensuplarına kamp çalışmalarını değerlendirdi. "Kampımız yarın tamamlanacak. Bu dönem içinde şu ana kadar 15 antrenman yaptık, 3 de müsabaka oynadık" diyen Güneş, "Takımın genel durumunu görmek istedik. Bu arada eksik ve sakatlarımız vardı. Kamp döneminde grip sebebiyle bazı arkadaşlarımız takımdan 2-3 gün uzak kaldı. Genelde bütün çalışmalar iyi geçti. Günde ortalama 2 idman yaptık. Fiziksel bir altyapı oluşturmaya ve taktik düşüncemiz ile oyun felsefemizi anlatmaya çalıştık" diye konuştu.

"DAHA ÇOK İSTERSEK ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

"Başlangıca göre iyiyiz ama bana göre hala işin başındayız" diyen tecrübeli teknik adam, "Biraz daha dikkatli olup, daha çok istersek çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Beşiktaş'ın oyun yapısına göre oyun arayışlarımızı burada deneme şansımız oldu. Oyuncuları değişik mevkilerde, sistemi ise kendi içinde değiştirerek oynamayı denedik. Arkadaşlarımızın da buna olumlu cevapları vardı. Maç sonuçlarına bakarak takımı değerlendirmek istemiyorum çünkü hazırlık maçının sonuç olarak anlamı yok ama oyun olarak anlamı var. Oyunun ikinci yarılarında kopmalar oluyor. Bunun fiziksel kadar alışkanlıktan olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"SAISS SAKATLANDI, DURUMUNU BİLMİYORUZ"

Maçı kazanmaya yönelik düşünen, rakibe oyununu kabul ettiren bir takım olmak istediklerini vurgulayan Güneş, "Taraftarın beklentisinin yüksek olduğunu biliyorum. Kazanma anlayışı ve duygusunu yansıtmak zorundayız. Milli maçta Romain Saiss sakatlandı, durumunu bilmiyoruz. Tayyip Talha, şanssız bir çarpışma geçirdi. İnşallah kaşındaki yarılma dışında ciddi bir şey olmaz. Josef artık idmanlara katılıyor ama eksikliği var. Ghezzal'ın durumu ise daha sonra belli olacak" şeklinde konuştu.

"BİZ BİR AİLEYİZ, İYİ BİR EKİBİZ"

Güneş, takımdaki oyuncuların hepsinin değerli olduğunu belirterek, "Sistem bir diziliş şeklidir. Bu konuşulabilir. Eldeki oyunculardan takım içinde nasıl randıman alırız diye düşünüyoruz. Onları da görmek lazım. Günümüzde bu sistem değişiklikleri saha içerisinde anında olabiliyor. Üçlü forvetsin, top ayağına geldiğinde boş kaleye atamıyorsan ya da rakipten top kazanamıyorsan hangi sistemle oynarsan oyna. Pas kötüyse, topu iyi kullanamıyorsan, rakibi oynatıyorsan, sistemler seni kurtarmaz. Futbolun temel ilkeleri olduktan sonra bu sistem işi kolaylaşır. Herkesin bu takıma katkı yapması gerekiyor. Tüm oyuncular benim için değerli. Benimle ilgili çok şey söyleniyor. İyisi de kötüsü de var. Bir oyuncu iyi olacaksa kendisi olur. Benden önceki hoca da oyuncuya katkı yapmaya çalışıyor ben de. Tüm hocalar katkı yaparlar. Hoca olarak ben oyuncuya çok şey vermek zorundayım. İşimin gereği bu. Oyuncu da almalı, önce o istemeli. İsteyip başarılı oluyorsa başımızın üstünde yeri var çünkü camia bizden başarı bekliyor. Sevgiyi, güveni, saygıyı herkese veriyoruz. Benim için en kariyerli isimle genç oyuncu arasında fark yok. O farkı oyuncu oluşturur. Transfere kadar bu oyuncular bizim oyuncularımız, yeni bir oyuncu olmayacak. Eğer bir hataları varsa, eksikleri varsa değerlendirir gerektiğinde ortaya koyarız ama bugün onlarla ilgili yapılan konuşmaların yararı olmaz. Biz bir aileyiz, iyi bir ekibiz. Olumsuzluklarla bunu aşağıya çekmek istemiyoruz. Şu anda kimseyi gönderemeyiz. Geleceği de bilmiyoruz. Bugün bir oyuncumuz sakatlandı, Saiss sakat, kim oynayacak bilemeyiz. Benim beğendiğim, beğenmediğim diye bir şey yok. Ben o kararı veremiyorum daha. Çünkü orada biri oynayacak. Bunları kendi içimizde çözmeye çalışarak bu dönemi böyle aşacağız. Eldeki en iyi oyuncularla sahaya çıkmaya çalışacağız. Kupa var ve 3 günde 1 maç yapacağız. Dolayısıyla çocukların birçoğunda yorgunluk birikti. Cumartesi-pazar izin verip, pazartesi toplanacağız. Programımız belli. Performansı en iyi olanı oynatacağız. Kupada biraz değişiklik yapabiliriz" dedi.

Güneş, sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili ise "Ghezzal'ın durumu belli, şubat başı veya sonu ama iyi gidiyor çalışmaları. Oğuzhan da yeni düzeldi, omzu sakattı. Tayyip'e bakacağız. Saiss ile ilgili bize bilgi gelmedi. Birinci derece yırtıktı ama üstüne gidersen bu ikinci, üçüncü dereceye çıkar. Onun için dün oynadı çıktı. Sakatlıkta oyuncuyu sahaya koyduğunuz zaman hem randımanı düşüp hem sakatlığı büyüyorsa bu çok kötü bir karardır. Sezon sonu olur iyileşme durumu olur onu anlarım ama hem takıma katkısı olmadı, hem kendine, hem bize. Herkese zararı olduğu görünüyor. Raporu alınca buna bakacağız" diye konuştu.

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