Trabzonspor´da 2018-19 sezonu başında teknik direktörlüğe getirilen Ünal Karaman, bordo-mavili takımda 6 yıl sonra ilki başaran isim oldu. Teknik direktör değişiminin en sık yaşandığı kulüplerden olan bordo-mavililerde 12 Ağustos 2018 tarihinde takımla sezonun ilk resmi maçına çıkan Ünal Karaman, 27 Ocak 2013´te bin 149 gün yürüttüğü görevinden ayrılan Şenol Güneş´in ardından en uzun süre Trabzonspor´u çalıştıran isim olmayı başardı.

GÜNEŞ´TEN SONRA 9 FARKLI İSİM; EN İSTİKRARLISI KARAMAN

6 Aralık 2009 tarihinde 4´üncü kez takımın kendisine emanet edilmesinin ardından bordo-mavili ekiple bin 149 günde 150 maça çıkan Şenol Güneş´in ardından Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Hami Mandıralı (2),Vahid Halilhodzic, Ersun Yanal (2),Shota Arveladze, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ile Ünal Karaman teknik direktörlük yapan isimler olarak sıralandı. Ersun Yanal 3´üncü döneminde Trabzonspor´da 422 gün çalışıp 50 resmi maçta öğrencilerinin başında yer alarak o sürece kadar Güneş´ten sonra teknik patronlukta en uzun kalan isim oldu. 12 Ağustos 2018 tarihinde takımı devralan Ünal Karaman ise 429 gündür başında bulunduğu bordo-mavili ekiple 54 resmi maça çıkarak Yanal´ı geride bıraktı ve Güneş´ten sonra `en istikrarlı çalıştırıcı´ unvanına imza attı.

YÖNETİM KARAMAN´DAN VAZGEÇMEDİ

Süper Lig´de 2019-20 sezonunun ilk 5 haftasında tek mağlubiyet almasına rağmen toplanan 6 puan nedeniyle Trabzonspor´da Ünal Karaman´ın geleceği tartışma konusu olurken, bu süreçte bordo-mavili yönetim, deneyimli teknik adamın arkasında durdu. Sonrasında Beşiktaş ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında alınan 3´er puan, ayrıca UEFA Avrupa Ligi´nde Basel mücadelesinin beraberlikle sonuçlanmasına rağmen ortaya koyulan iyi futbolun ardından, taraftarlar, Ünal Karaman ve öğrencilerinden övgü ile söz etmeye başladı.

KARAMAN´LI TRABZONSPOR ÇIKIŞTA

Bu arada, Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde yükselişe geçti. Bordo-mavililer 4´üncü sırada bitirdiği 2013-14 sezonun ardından ilk kez Ünal Karaman yönetiminde geçen sezon ligi ilk 4 içerisinde tamamladı ve ayrıca 4 yıl aradan sonra da Avrupa Ligi biletini aldı. Karaman´lı Trabzonspor, bu sezon da ilk 7 haftalık bölümde zirvenin 2 puan gerisinde 3´üncü sırada yer alarak son yılların en iyi başlangıçlarından birine imza attı.