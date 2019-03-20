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EMRE’NİN TECRÜBESİ ÖNEMLİ

Orta alanda diğer iki oyuncu çok net olmasa da Mahmut Tekdemir ve tecrübeli Emre Belözoğlu bir adın öne çıkıyor. Ancak burada sürpriz bir isim daha devreye girebilir.