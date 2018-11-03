Karşılaşmanın ilk yarısındaki uzatma dakikalarında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın yedek kulübesinin hemen yanında bulunan top toplayıcıya tepki gösterdi.

Güneş, bu görevliye topu geç verdiği gerekçesiyle tepki gösterirken dördüncü hakeme de bu konuda itirazda bulundu. Güneş'in, ilk yarının bitmesinin ardından yanına gelen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile bir süre konu üzerine konuştukları görüldü.

Bu arada, maçın ilk yarısının son dakikalarında teknik direktör Şenol Güneş ile Jeremain Lens'in sert bir şekilde diyaloğa girdiği gözlendi.

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