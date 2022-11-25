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Şenol Güneş'ten transfer açıklaması: Süper Lig'in yıldızını istedi

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş gündeme dair açıklamalarda bulundu

Şenol Güneş'ten transfer açıklaması: Süper Lig'in yıldızını istedi
HABERTURK.COM

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Güneş, mevcur kadro, transfer ve oyuncuların performansı gibi birçok konuya değindi.

Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları şöyle:

- ''Her takımın özellikleri vardır. Ne istiyorsun dendiğinde dünkü Brezilya'yı örnek verebilirim. Teknik, koşan, topla oynayan bir takım yaratmak istiyoruz. Onlar gibi olmasak da onlar gibi davranmak bize adım attırır diye düşünüyorum''

- ''Gomez daha hamleli ama Weghorst daha farklı bir oyuncu. Kazanma hırsı olan, yeteneğini sonuna kadar göstermek isteyen biri. Dele Alli pozisyonu farklı olsa da Gomez ile kıyaslanabilir. Dele'ye 'Sen bana 1 adım at, ben sana 3 adım atacağım' dedim''

- ''Elimizde Rosier gibi bir oyuncu varken, oyuncu almayı doğru bulmam. Şu an bir dalgalanma geçirdi, normal karşılayabiliriz. Çok zeki öğrenciler vardır ancak yaramazlardır. Rosier'i onlara benzetiyorum.''

ŞENOL GÜNEŞ'TEN GHEZZAL VE TRANSFER AÇIKLAMASI

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ghezzal hakkında sorulan soruya, ''Ghezzal iyi bir oyuncu, iyi bir karakter. Elimizdeki böyle oyuncuların sayısını artırmak istiyoruz. Bir an evvel iyileşmesini bekliyoruz. Ne kadar verimli olur, sahaya girince göreceğiz. Elimizdeki hücumcuları onun oynadığı değil ama farklı şekilde kullanabiliriz'' ifadelerini kullandı.

Transfer hakkında da önemli bir açıklamada bulunan Güneş, Kayserispor forması giyen Onur Bulut için, ''Onur Bulut bek olarak başarılı bir oyuncu. Burada olmasını tabii ki isterim ancak bu şartlara, takıma bağlı. Yarın ne olacağını bilemeyiz'' dedi.

''TALISCA'YI ARARIZ, DURUMUNU SORARIZ''

Şenol Güneş, Beşiktaş'ta 2016-2018 yılları arasında forma giyen Talisca hakkında da açıklama yaptı. Güneş, ''Talisca bedavaya gelirse alırım. Arayıp durumunu sorarız'' ifadelerini kullandı.

MASUAKU AÇIKLAMASI

Beşiktaş teknik direktörü Güneş, Masuaku hakkında bir açıklama yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, ''Masuaku, sakatlığından dolayı hep soru işareti. Böyle bir oyuncuyu istemem normalde. Sol ayağı çok iyi ama verimsiz olursa kendisine de söyleyeceğim. Rosier'in de Masuaku'nun da bu takımda iyi oynaması gerek. İyi oynamayan oyuncunun gitme ihtimali çok yüksek olur'' dedi.

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