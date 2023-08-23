Şenol Güneş: Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanacak mücadele öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolculardan Omar Colley, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dinamo Kiev'in siyah-beyazlı takımı tanıdığını, gücünü bildiğini hatırlatan Güneş, "Yarın oynayacağımız müsabaka iki ayaklı turun ilk maçı. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Başlarında bulunan teknik direktör Lucescu; Türk futbolunu biliyor, çok tecrübeli. Dinamo Kiev'e baktığımızda tecrübeli oyuncu sayısı az. Ama genç ve kompakt bir takım. İki maç da çok zor geçecek. Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Turu geçmeyi çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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"LUCESCU ÇOK DEĞERLİ BİR FUTBOL ADAMI"

Bir dönem Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştıran Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile ilgili soruya Şenol Güneş şu yanıtı verdi:

"Çok değerli bir futbol adamı. Romanya futbol adamları üreten bir ülke. Yarınki müsabakada karşı karşıya geleceğiz. Beşiktaş'ta da çalıştı, burayı tanıyor. Saygıdeğer bir futbol adamı, rakip olarak görmek istemezdik. Onun kendi değeri, kulübü adına önemli. Bizim kulübümüzün de bir değeri var. Hem ona hem kendimize başarılar diliyorum ama turu geçen biz olmak istiyoruz."