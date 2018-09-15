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Şenol Güneş: “VAR’ın hiçbir yararı olduğunu düşünmüyorum”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından konuştu. VAR sisteminin başarılı bir sistem olmadığını söyleyen Güneş, Adem Ljajic’in de çok kaliteli bir isim olduğunu söyledi.

15 Eylül 2018 Cumartesi, 23:47:22 | Güncelleme:

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor karşısında alınan 2-1'lik galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Güneş, maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, rakipleri karşısında oyun üstünlüğünün Beşiktaş'ta olduğunu belirterek, "İlk yarı yavaş oynadık, tempolu ve hızlı değildik. Sahanın bozuk olması da etkiledi." dedi.

Daha hızlı oynamak isteyen bir takım için zeminin de düzgün olması gerektiğine dikkati çeken Güneş, "Bir pozisyonda Ljajic'e baktım, topla kavga ediyordu. Maalesef zemin sıkıntılı, akıcı oynamak için de zeminin düzgün olması gerekiyor. Oyuncular iyi niyetli ve gayretliydi. Kazanmak için oynadılar. 10 kişi kalmamıza rağmen oyuncular savaştılar. 10 kişi kaldığımızda da gol atabilirdik." ifadelerini kullandı.

Gary Medel'in kırmızı kart görmesinin de oyunu çok değiştirdiğini kaydeden Güneş, "Yediğimiz golde pozisyondaki sayısal fazlalığa rağmen panik yaptık. Seyirci bugün lazım olan yerde devreye girdi. Direnci artırdılar. Hak ettiğimiz maçı aldığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

"VAR'IN YARARI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Güneş, bu sezon uygulanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin faydalı olmadığını savundu.

Gary Medel'in gördüğü kırmızı kart pozisyonu üzerinden sistemi değerlendiren Güneş, şunları söyledi:

"Bir tane yediğimiz ofsayt golü var. Bursaspor maçında 'penaltı' denildi, izlenilmedi. İkinci sarı kartı sordum, nasıl uygulanacak diye. Sarı, kırmızıya döndüğünde bakmakta fayda var. Medel'in pozisyonunda ne sarısı faul bile yok. Hakeme top oynamak istediğimizi söyledim, ikinci yarı daha beter oldu. Kendimi tuttum, sustum. Genç bir hakem. Makineler önemli ama insanlar daha önemli. VAR'ın vicdanlı olması lazım. Vicdanınızda sorun varsa sıkıntı yaşarsınız. Hastalığınızda ilaç alırsınız, kutuyu içip de zehirlenmezsiniz veya alıyorsunuz faydası yok. VAR'ın hiçbir yararı olduğunu düşünmüyorum. 4-5 maçta zararını gördük, faydasını görmedik."

LJAJİC YORUMU

Yeni transfer Adem Ljajic'in Evkur Yeni Malatyaspor karşısındaki performansını değerlendiren Güneş, "Akıllı, teknik oyuncu. Bu saha onun sahası değil. Şut atmada, top kullanmada eksikleri oldu. İyi oyuncu, katkı yapacak. Benim istediğim seviyede olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"EN DOĞRU KARARLARIN ALINIP UYGULANMASINI İSTİYORUM"

Güneş, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, cuma günkü maçların programlarını, Türkiye Futbol Federasyonu ve yayıncı kuruluşla beraber aldıkları kararla yaptıkları yönündeki açıklamalarıyla ilgili şunları söyledi:

"Daha önce konuştuğumda önce milli takım, sonra Şampiyonlar Ligi, UEFA ve lig olması gerektiğini söyledim. Hiçbir takıma haksızlık yapılmasın, bize yapılmış olabilir. Daha önce fikstür konusunda taleplerimiz oldu. Bu maçı da pazar günü istemiştik ama olmadı. Her futbol adamı benim için önemlidir. Ne bize ne başkasına haksızlık yapılsın. En doğru kararların alınıp uygulanmasını istiyorum."

FENERBAHÇE DERBİSİ

Ligin 6. haftasındaki Fenerbahçe derbisinin gergin geçip geçmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Güneş, "Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, tüm takımlar değerli. Ülkenin markası olan takımlar, kavga olur mu. Ali Koç'u tanıyorum. Aziz Yıldırım'ı da tanıyorum. Maçla ilgili olumsuzluk düşünmüyorum. Birkaç defa dördüncü hakeme gittim, konuştum. O zaman beni atacak diye düşündüm. Fenerbahçe maçıyla ilgili söyleyeceğim tek şey, Gary Medel yok." diye konuştu.

Takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan Alvaro Negredo'nun durumuna değinen Güneş, "Gideceğini veya kalacağını bilmiyorum. Ne o biliyor ne ben biliyorum. Maçtan sonra gidecekse yüzde yüz oynatmazdım. Karar başkanın ve yönetimin." ifadelerini kullandı.

Güneş, sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Atiba Hutchinson konusunda ise "İdmanlara katılıyor ancak tam toparlandığını söyleyemem." değerlendirmesinde bulundu.

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