Şenol Güneş, 2-1 kaybettikleri Sivasspor maçı sonrasında şunları söyledi:

"Oyunun başlangıcında Avrupa Ligi sonrası olumlu taraflar daha fazlaydı. Gole kadar rakibimizin pozisyonu yoktu, golü de bulduk, hamlemiz de vardı. Yediğimiz ilk gol bizim için de şok oldu. Kornerde arka direğimizde adam da vardı ama gol oyun ve moral düzenimizde bozukluğa yol açtı."

"Rakibimizin direnci golden sonra arttı, onların oyununu oynamamıza neden oldu. Orta sahada zafiyetler oluştu oysa ki orta sahada oynayabilecek oyuncularımız da vardı. Sonra maç rakibin istediği oyun tarzına döndü. Hatalarımız fazla oldu. Takım olarak iyi değildik ve kaybettik. Bu maçta mutlaka 3 puan bekliyorduk, kaybettik. Başakşehir ve Genk maçındaki oyun düzenimiz oturmuşken bu maçta ne ofansif ne defansif anlamda düşündüklerimiz ortaya çıktı. Hatalar da yaptık. Yediğimiz iki gole bakarsanız benzer pozisyonlar da verdik"

"Bütün oyunculara emekleri için teşekkür ediyorum. Bu iş sahnede oyuncuların işi. Onların herhangi birine olumsuzluk gelmesi bizi üzer. Onlara biz görev veriyoruz, görevleri var. Takımın başarısızlığında oyuncuların üzerinden gitmek kötü niyet olur, onları kaybetmek olur. Diğer sebeplerle aramızda olmayan oyuncular var, oynayanlar var, oynayanlar da elinden gelenin en iyisini yapacak"

"Fiziksel ve moral düşüklüğünü toplamak gerekiyor. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. 3 günde bir oyun düşüklüğü oluyorsa..."

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