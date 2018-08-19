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Şenol Güneş: "Zorlanarak kazandık"

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda BB Erzurumspor'u 3-1'lik skorla yendi. Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "İlk yarı iyi değildik. İkinci yarı tam tersi oldu. Zorlanarak kazandık" dedi

19 Ağustos 2018 Pazar, 22:33:00 | Güncelleme:

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-1 kazanılan BB Erzurumspor mücadesinin ardından açıklamalarda bulundu. Güneş şu ifadeleri kullandı: "Erzurum'da iyi bir ambiyans vardı. İlk yarıda oyuna iyi başlamadık istedik ama tersine Erzurumspor bizden daha iyi başladı. İkinci yarıda da tam tersi oldu. Goller bulduk. Bu süreci yaşayacağız. İlk yarı iyi değiliz geçen hafta da aynıydı. 3 deplasmana gittik. Bunlara rağmen daha iyi oynayacak oyuncularım var. Erzurumspor bizi zorladı. 3 puanı kazandık. 4-4-2'ye gittik. İlk başladığımızda umduğumuz gibi gitmedi. Rakip uzun toplarla oynadı. Bir değişikliğe gittik 36 dakikada. Bu da bize olumlu yansıdı. Lens, Caner iyi durumda. İlk yarı düşündüğümüz oyun ortaya çıkmadı. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Daha takım olgusunu tam yerleştirmedik."

"KALİTEYE YENİLDİK"

Maçın sonucuyla ilgili üzgün olduklarını ifade eden Erzurumspor Teknik Direktörü Altıparmak, "Hem kendimize, hem de taraftarımıza herkese bayram hediyesi vermek istiyorduk. Maça iyi hazırlanmıştık. Önde oynayacağız dedik. Oyun planını onun üzerine kurduk. Önde baskıyı uygulamaya  çalıştık. Bunda Beşiktaş'ın oynayacak kadrosunu ve kalecisini düşünerek yaptık. Maçın ilk 45 dakikasında Beşiktaş'a karşı son yıllarda bu kadar pozisyona giren takım yoktu. İlk yarı değerlendirseydik 4-5 farkla girerdik. Ama futbol iki devreli bir oyun. Rakibimiz Beşiktaş çok tecrübeli oyunculardan kurulu. İkinci yarıda 10 dakika geriye çekildik. Yan toptan gol yedik. Konsantremiz bozuldu. İkinci yediğimiz gol demoralize etti. Bu kadar iyi oynayıp, pozisyona girip mağlup olmak bizi çok üzdü, oyuncularımızı da üzdü. 65-70 dakikalık bölümde iyi oynayan Erzurumspor vardı, tecrübe ve kaliteye yenildik" diye konuştu.

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