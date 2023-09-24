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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Şenol Güneş’ten kadroda 6 değişiklik - Beşiktaş Haberleri

        Şenol Güneş’ten kadroda 6 değişiklik

        Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, son oynadıkları Club Brugge müsabakasının 11'ine göre Kayserispor karşısına 6 değişik oyuncu ile sahaya çıktı. Sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal, bu sezon ilk kez 11'de sahadaki yerini aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 17:44 Güncelleme: 24.09.2023 - 17:44
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        Şenol Güneş'ten 6 değişiklik
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        Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş, son oynadıkları Club Brugge maçına göre Kayserispor karşısına 6 farklı oyuncu ile çıktı. Tecrübeli teknik adam, Valentin Rosier, Daniel Amartey, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Milot Rashica ve Jackson Muleka’nın yerine Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Alex Chamberlain, Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal’a 11’de şans verdi. Uzun süren sakatlığının ardından Rachid Ghezzal, bu sezon ilk defa 11’de sahaya çıktı.

        Kartal, Kayserispor müsabakasına şu 11 ile sahaya çıktı:

        “Mert Günok, Onur Bulut, Eric Bailly, Omar Colley, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Alex Chamberlain, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar”

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