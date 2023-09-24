Şenol Güneş’ten kadroda 6 değişiklik Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, son oynadıkları Club Brugge müsabakasının 11'ine göre Kayserispor karşısına 6 değişik oyuncu ile sahaya çıktı. Sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal, bu sezon ilk kez 11'de sahadaki yerini aldı.

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş, son oynadıkları Club Brugge maçına göre Kayserispor karşısına 6 farklı oyuncu ile çıktı. Tecrübeli teknik adam, Valentin Rosier, Daniel Amartey, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Milot Rashica ve Jackson Muleka’nın yerine Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Alex Chamberlain, Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal’a 11’de şans verdi. Uzun süren sakatlığının ardından Rachid Ghezzal, bu sezon ilk defa 11’de sahaya çıktı.

Kartal, Kayserispor müsabakasına şu 11 ile sahaya çıktı:

“Mert Günok, Onur Bulut, Eric Bailly, Omar Colley, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Alex Chamberlain, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar”