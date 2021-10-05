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TBMM Başkanı Şentop, PAB Başkanı Pacheco ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Duarte Pacheco ile görüştü. Şentop, Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede, PAB Başkanı Pacheco'yu TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi

Şentop, PAB Başkanı Pacheco ile görüştü - Haberler
Şentop, PAB Başkanı Pacheco ile görüştü
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Duarte Pacheco ile görüştü. Şentop, Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede, PAB Başkanı Pacheco'yu TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Pacheco ile 7 Eylül'de Viyana'da PAB tarafından düzenlenen 5'inci Dünya Parlamento Başkanları Konferansı dolayısıyla görüştüğünü hatırlatan Şentop, "Uluslararası, parlamentolar arası zeminlere büyük önem veriyoruz. Bunların içinde en kapsamlı, tarihi bakımdan en eski ve etkili olanı PAB'dır. PAB'ın bütün toplantılarına katılmaya gayret gösteriyoruz. Yapılan bütün çalışmaları yakından takip ediyoruz. Üretilen belgeleri hazırlanan raporları titizlikle inceliyoruz." diye konuştu.

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini, yakın zamanda Afganistan'da yaşanan gelişmelerin herkesi rahatsız ettiğini belirten Şentop, "Afganistan'da hükümet kuruldu fakat arzu ettiğimiz kapsayıcılıkta bir hükümet olmadı. Ekonomik olarak hatta daha özel ifadeyle temel ihtiyaç malzemelerinin karşılanmasında ciddi sıkıntılar var. Afganistan'da yaşayan 18 milyon insanın en azından insani şartlarının asgari olarak düzenlenmesi konusunda girişimde bulunmak gerekir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Başta İran olmak üzere, komşu ülkelerle iş birliği içinde Afganistan'dan ortaya çıkacak göç hareketlerinin kontrol altına alınması gerektiğini kaydeden Şentop, bu konularda uluslararası kamuoyu ve Birleşmiş Milletlerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

"ÜZÜNTÜ VE ENDİŞE VERİCİ"

Türkiye'nin, göç konusunda muzdarip olduğunu, ağırlıklı Suriyeli olmak üzere 4 milyonun üzerinde düzensiz göçmeni ağırladığını söyleyen Şentop, "Bunlar kısa süreli değil, 10 yılı aşkın süredir Türkiye'de. Bu tür dünyanın farklı yerlerinde çıkan sorunların mali ve insani yükünü komşu ülkelerin taşıması çok büyük bir haksızlık ortaya çıkarıyor. Özellikle göçe sebebiyet veren, istikrarsızlıklarda pay, sorumluluk sahibi olan ülkelerin bunun sorumluluklarını üstlenmemesi çok üzüntü ve endişe vericidir. Afganistan'da, daha önce Irak'ta, Suriye'de göçe sebebiyet veren Türkiye değil. Aksine buraları yaşanmaz hale getiren ülkeler Batı ülkeleridir." değerlendirmesini yaptı.

Şentop, Avrupa Birliği (AB) ile 18 Mart 2016'da göçmenlerle ilgili sorumluluğun paylaşılmasına yönelik mutabakat imzalandığını, Türkiye buradaki sorumluluklarını yerine getirdiği halde AB'nin halen birçok başlıkta yükümlülüklerini yerine getirmediğini ifade etti.

Avusturya ve İspanya ziyaretleri kapsamında bir araya geldiği birçok AB yetkilisi ile AB yardımlarını da görüştüklerini hatırlatan Şentop, şunları kaydetti:

"AB'nin yardımlarını dile getiren gazeteci ve siyasetçilere şunu söyledim; bu konu konuşmaya değer bir konu değil. Sizin yerinizde olsam bu konuyu dile getirmekten utanırım. Türkiye, AB'nin 5 yıldır gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği ve halen ancak yarısı civarında gerçekleşmiş olan mali yardımın 10 katından fazlasını bugüne kadar zaten kendisi yaptı. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bu konulara daha ciddiyetle, insani ve vicdani yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum."

"PARLAMENTER DİPLOMASİYİ 'OLMAZSA OLMAZ' OLARAK GÖRÜYORUM"

PAB Başkanı Pacheco da Türkiye'nin, parlamentolar arası diplomasi konusunda kurumlar arasında iyi olan ilişkilerini daha da iyileştirme konusunda gayret gösterdiğini söyleyerek, "Bu konuda birlikte çalışacağımıza olan inancım tamdır." dedi.

Parlamenter diplomasiyi dünya için "olmazsa olmaz" olarak gördüğünü belirten Pacheco, "Bizler parlamentolar olarak halklarımızı temsil ediyoruz. Parlamentolarımızda birbirinden çok farklı fikirleri bir araya getirmiş çatılar olarak faaliyet gösteriyoruz. Sizler başta olmak üzere yoğun temaslarınızda önerileri, fikirleri alıyorum ve bu yoğun temaslardan mutluluk duyuyorum." şeklinde konuştu.

Görüşmenin ardından TBMM Başkanı Şentop, Pacheco'ya, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında bombalanan alanı gezdirerek, o gece yaşananlar hakkında bilgi verdi. Pacheco, daha sonra bu alana kırmızı karanfil bıraktı.

Şentop ayrıca, Pacheco'ya yenilenen TBMM Genel Kurul Salonu'nu da gezdirdi.

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