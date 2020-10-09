Şentop, 'Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi' inşaatını inceledi

Çorum'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında 1629 kişiye 1 milyon 610 bin lira ceza verildi

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Orman Genel Müdürü Yusuf Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Fahrettin Ulu, yüklenici firma sahibi Özgür Peker karşıladı.

Başkan Şentop ziyaret sırasında külliye ve inşaatın mevcut durumu hakkında bilgi aldı.

HATIRA FİDANI DİKTİ

TBMM Başkanı Şentop, ziyaret sırasında ayrıca daha önce çıkan bir yangında tahrip olan ormanlık alana oğulları Selahattin ve Ömer Şentop ile birlikte kendi, eşi Sabriye Şentop ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli adına fidan dikti.