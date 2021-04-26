Şentop'tan Biden'a tepki: İlişkilere zarar verecek mahiyette 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklaması hakkında, "Türkiye ve ABD arasındaki insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve karşılıklı dostluğa dayalı ilişkilerine zarar verecek mahiyette bir açıklamadır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Savaş Suçları Fotoğraf Sergisi'nde konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin olarak "soykırım" tanımını kullanmasına tepki gösteren Şentop, "ABD Başkanı'nın sözde soykırım açıklaması; hukuku, siyasi ve tarihi birikimini hiçe sayan bir açıklamadır. Bu, ABD'nin evrensel hukuk ve bilimle çelişkisini ortaya koyduğu gibi, Türkiye ve ABD arasındaki insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve karşılıklı dostluğa dayalı ilişkilerine zarar verecek mahiyette bir açıklamadır" dedi.

Şentop, "TBMM Başkanı olarak, devletimize, milletimize, tarihimize yapılan bu büyük iftirayı reddediyorum. Hele hele tarihi, hatta bugünü ayrımcılık, ırkçılık, soykırım, ülke dışında insanlığa karşı suçlarla sabıkalı olan ülkelerin yetkililerinin Türkiye hakkında konuşurken çok daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmak isterim" ifadelerini kullandı.