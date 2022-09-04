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TBMM Başkanı Şentop'tan "Sivas Kongresi" mesajı

TBMM Başkanı Şentop, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümüne ilişkin, "103 yıl önce Sivas'ın gök kubbesinde çınlayan o ses; hürriyet ve şerefinden vazgeçmemek için canından vazgeçen bu soylu milletin sesidir" mesajını paylaştı

Şentop'tan
Şentop'tan "Sivas Kongresi" mesajı
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AA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümüne ilişkin, "103 yıl önce Sivas'ın gök kubbesinde çınlayan o ses; hürriyet ve şerefinden vazgeçmemek için canından vazgeçen bu soylu milletin sesidir." ifadelerini kullandı.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ile tüm kahramanları saygı ve minnetle andığını belirten Şentop, "103 yıl önce Sivas'ın gök kubbesinde çınlayan o ses; hürriyet ve şerefinden vazgeçmemek için canından vazgeçen bu soylu milletin sesidir. Aynı azim, aynı ruhla..." ifadelerini kullandı.

Şentop, Sivas Kongresinin 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında geldiği Sivas'ta, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Ayrıca, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, tiyatro oyuncuları tarafından Sivas Kongresinin temsili olarak canlandırılmasını izledi.

Şentop ve beraberindekiler daha sonra Sivas Kongresinin yapıldığı Atatürk ve Kongre Müzesi balkonunda fotoğraf çektirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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