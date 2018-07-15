Seongnam - Anyang maçı rakamları

Seongnam ve Anyang, 16 Temmuz 2018 Pazartesi günü Güney Kore K Lig 2 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:00. Maç öncesi Seongnam 33 puanla 2. sırada, Anyang 17 puanla 10. sırada bulunuyor. Seongnam son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Anyang son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 254 kodlu maçı oynayanlar; Seongnam galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Anyang galibiyet oranı 0.00.

Seongnam son haftadaki Seoul E-Land müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Anyang, Bucheon 1995 karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Seongnam, 11 gol attı ve 7 gol yedi.

Anyang ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Anyang, 7 gol atarken 13 gol yedi.