Seoul E-Land - Ansan Greeners maçı heyecanı

Güney Kore K Lig 2 maçında Seoul E-Land ile Ansan Greeners, 16 Temmuz 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:00. Maç öncesi Seoul E-Land 17 puanla 9. sırada, Ansan Greeners 23 puanla 6. sırada bulunuyor. Seoul E-Land, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Ansan Greeners son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 255 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Seoul E-Land kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Ansan Greeners sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Seoul E-Land önceki hafta Seongnam mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Ansan Greeners ise Korean Police maçında 0-2 yenildi.

Seoul E-Land, evinde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 9 gol yedi.

Ansan Greeners ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ansan Greeners, 4 gol atarken 8 gol yedi.