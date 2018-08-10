Seoul E-Land - Busan I Park sahaya çıkıyor

Güney Kore K Lig 2 heyecanı devam ediyor. Seoul E-Land, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Busan I Park takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:00. Seoul E-Land 26 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Busan I Park 34 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi Seoul E-Land, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Busan I Park, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 286 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Seoul E-Land kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Busan I Park sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Seoul E-Land son haftadaki Busan I Park müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Busan I Park ise Seoul E-Land karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Seoul E-Land, 11 gol attı ve 9 gol yedi.

Busan I Park ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Busan I Park, 12 gol atarken 9 gol yedi.

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