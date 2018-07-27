Seoul E-Land - Daejeon Citizen düellosu

Seoul E-Land ve Daejeon Citizen, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Güney Kore K Lig 2 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. 20 puanlı Seoul E-Land 9. sırada bulunuyor, Daejeon Citizen 22 puana sahip ve 8. sırada. Seoul E-Land, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Daejeon Citizen son 5 mücadelede 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 269. İddaa'da Seoul E-Land kazanır 2.50, berabere biter 2.70, Daejeon Citizen kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Seoul E-Land önceki hafta Bucheon 1995 mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Daejeon Citizen ise Ansan Greeners maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Seoul E-Land, 10 gol attı ve 9 gol yedi.

Daejeon Citizen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Daejeon Citizen, 16 gol atarken 14 gol yedi.

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