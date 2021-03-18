Sepaş Enerji-STO iş birliği 2 bin işletmeye indirim fırsatı sunacak

AA

Sepaş Enerji açıklamasına göre, konutlardan ticarethane ve sanayi kuruluşlarına dek uzanan geniş yelpazede 4 milyon kişiye enerji hizmeti sunan Sepaş Enerji, yeni iş birliğini duyurdu.

Buna göre, STO ile varılan anlaşma kapsamında, odaya kayıtlı 2 bin işletmenin enerji ihtiyacı indirimli fiyatla karşılanabilecek.

Sepaş Enerji Orta Ölçekli Müşteriler Bölge Müdürü Barış Mekik ve Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay, oda genel merkezinde bir araya gelerek indirim protokolünü imzaladı.

Sepaş Enerji Orta Ölçekli Müşteriler Bölge Müdürü Barış Mekik, anlaşmanın ilçedeki iş insanlarına ve girişimcilere ekonomik destek niteliği taşıdığını belirterek, Aydın’ın turizm, sanayi ve tarım alanlarında önemli işletmelere ev sahipliği yaptığını kaydetti.

STO ile başlayan iş birliğinin kent geneline yayılmasını hedeflediklerini aktaran Mekik, "Sepaş Enerji olarak, Türkiye’nin dört bir yanında üreten ve bu zor dönemde ekonomiye katkı sağlayan iş insanlarına destek vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. İşletmecilerin beklentilerini göz önünde bulundurarak, onlar için en avantajlı, rekabetçi ve şeffaf fiyatlandırma tarifesini hazırlıyoruz. Enerji çözüm ortağı olarak elektrik tüketicilerinin her konuda daima yanlarında olmak bizim önceliğimiz." ifadelerini kullandı.