Sepsi - ACSMU Poli Iaşi karşılaşma önü

Romanya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Sepsi, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü ACSMU Poli Iaşi takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Sepsi 4 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken ACSMU Poli Iaşi 2 puanda ve 12. sırada. Ev sahibi Sepsi, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. ACSMU Poli Iaşi son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 452. İddaa'da Sepsi kazanır 1.80, berabere biter 2.80, ACSMU Poli Iaşi kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sepsi önceki hafta Steaua Bucuresti mücadelesinde 2-0 yenildi.

ACSMU Poli Iaşi ise Viitorul Constanta maçında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Sepsi, 1 gol attı ve 0 gol yedi.

ACSMU Poli Iaşi, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. ACSMU Poli Iaşi, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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