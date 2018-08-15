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Serbest bırakılan iki Yunan askeriyle ilgili Çipras'tan açıklama!

Edirne'de askeri bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan iki Yunan subayının serbest bırakılmasıyla ilgili konuşan Yunanistan Başbakanı Çipras, "İki Yunan askerinin tahliye edilmesi bölgede dostluk, iyi komşuluk ve istikrarın güçlenmesine katkı sağlayacak." dedi.

15.08.2018 - 08:02 | Güncelleme: AA

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Edirne’de askeri bölgede yakalandıktan sonra tutuklu yargılanan Yunan ordusuna mensup iki askerin bugün tahliye edilmesinin bölgede dostluk, iyi komşuluk ve istikrarın güçlenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Çipras, 1 Mart'ta yakalanan Teğmen Aggelos Mitrodotis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kuklacis’in, Edirne'deki 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verilmesinin ardından twitter hesabından paylaştığı mesajında, iki Yunan askerin tahliyelerinin "hukuki bir işlem olduğunu" kaydetti.

Başbakan Çipras mesajında, "İki Yunan askerinin tahliye edilmesi, bölgede dostluk, iyi komşuluk ve istikrarın güçlenmesine katkı sağlayacak. İki subayımıza ve ailelerine, çabalarımıza gösterdikleri güven ve sabır için teşekkür ve tebrik etmek istiyorum. Aggelos ve Dimitris, vatana iyi dönüşler." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, iki Yunan askerinin tahliye edilmelerinden büyük sevinç duyduğunu ifade ederek, "Büyükelçimiz Mavroidis’e, elçilik müsteşarı Baltas’a ve Konsolos Theoharidis’e büyük tebrikler. Türk tarafından yardımcı olan herkese de teşekkürler. Gecenin en büyük kazananı diplomasi oldu." diye yazdı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos da yaptığı yazılı açıklamada, Yunan askerlerin tahliye edilmesinin Türk makamlarınca yapılan temel hukuki bir işlem olduğunu belirterek, Mitrodotis ve Kuklacis’i ve ailelerini tutukluk süresince ortaya koydukları tavırları için tebrik etti.

Öte yandan, Yunan ordusuna mensup iki askerin tahliye edilmeleri Yunan medyasında geniş yer alırken, Mitrodotis ve Kuklacis isimli askerlerin telefonlarında suç unsuru bulunmadığı ve bu nedenle mahkeme tarafından şartsız olarak tahliye edilmelerinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Yunan televizyonları haberlerinde, tahliyelerine karar verilen ve bürokratik işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yunanistan’a dönmeleri beklenilen iki Yunan askerine Selanik’te Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos tarafından karşılama töreni yapılacağını duyurdu.

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİNDEN AÇIKLAMA

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Edirne’de askeri bölgede yakalandıktan sonra tutuklu yargılanan Yunan ordusuna mensup iki askerin tahliye edilmesini, Türk-Yunan ilişkileri ve iki ülke halklarının dostluğuna katkı sağlayacak olumlu bir karar olarak değerlendirdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 1 Mart'ta askeri bölgede yakalanan Teğmen Aggelos Mitrodotis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kuklacis’in, Edirne'deki 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verilmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türk makamlarının bu kararı olumludur ve Türk-Yunan ilişkileri ve halklarımızın dostluğuna katkı sağlayacaktır. İki Yunan askerin geçen mart ayında tutuklanması nedeniyle ertelenen, Yunanistan’ın İzmir’deki Başkonsolosluğunun tarihi binasının bu yılın eylül ayında resmi açılışının yapılması da aynı yönde katkı sağlayacak. Başbakanın, Dışişleri Bakanlığının ve Yunanistan’ın, Türkiye’deki diplomatik ve konsolosluk misyonlarının sürekli çabaları sonuç getirdi. Diplomasi bir kez daha en büyük kazanan oldu."

 

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YORUMLAR 7
  • Misafir 32 saniye önce
    Yunanistan darbeci askerleri verdi mi ki? Sonunda rahip de serbest bırakılacak, olan ekonomiye oldu. Yazık
  • Misafir 17 dakika önce
    sizden bi yol olmaz yunanlılar
  • Misafir 26 dakika önce
    Uluslararası ilişkilerde dostluk düşmanlık olmaz, çıkarlar vardır.
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