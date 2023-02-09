AA

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Geçen yıl yasalaşan "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Serbest Bölgeler Kanunu'nda düzenlemeye gidilmişti. Yönetmelikte de söz konusu düzenlemelere ilişkin hususlar yer aldı.

Buna göre, arazisi Hazineye ait serbest bölgelerde faaliyet ruhsatının süresi sona eren veya ruhsatı iptal edilen kullanıcılara verilecek tahliye süresi içinde üstyapıdan çıkarılmayan malların tasfiyesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Değişiklikle, arazisi Hazinenin mülkiyetindeki serbest bölgelerde, faaliyet ruhsatının süresinin sona ermesi veya iptaliyle birlikte Hazineye intikal eden üstyapının tahliyesinin hızlandırılması ve kullanıcı tarafından üstyapıdan çıkarılmayan malların, kullanıcının mülkiyet hakkının ve üçüncü kişilerin alacak haklarının korunması suretiyle tasfiyesinin kolaylaştırılması sağlanacak.

Bakanlık, böylece üstyapıların hızla ekonomiye kazandırılmasını amaçlıyor.