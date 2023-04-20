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Serbest Güreş Milli Takımı, Ankara'da çiçeklerle karşılandı

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı üçüncü tamamlayan Serbest Güreş Milli Takımı, Ankara'da çiçeklerle karşılandı.

Serbest Güreş Milli Takımı, Ankara'da çiçeklerle karşılandı
AA

Esenboğa Havalimanı'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın marşları eşliğinde ASKİ Spor Kulübü sporcuları ile vatandaşlar, milli takım kafilesine ellerinde bayrak ve çiçeklerle sevgi gösterisinde bulundu.

Hırvatistan'daki organizasyonda 125 kiloda 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu kazanan Taha Akgül, yaptığı açıklamada, önünde Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası ve olimpiyat oyunları olduğunu belirterek, "Bundan sonra 3'te 3 yaparak kariyerimi en iyi şekilde tamamlamak istiyorum." dedi.

Bileğinin hakkıyla 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu kazandığını dile getiren Taha Akgül, "Şampiyonayı alnımızın akıyla tamamladık. Çok güzel bir şampiyona geçirdik. Madalya sayısında çift haneye ulaşmam çok kritik bir aşamaydı. Çok şükür bu hedefime ulaştım. Şimdi olimpiyatlardan önce 1 Avrupa, 1 dünya şampiyonası, 1 de olimpiyat oyunları kaldı. Dört diyordum, biri istediğim şekilde geride kaldı. Bundan sonra 3'te 3 yaparak kariyerimi en iyi şekilde tamamlamak istiyorum." diye konuştu.

Elde edilen başarıda emeği geçen ve mili takımı karşılamaya gelen herkese teşekkür eden milli güreşçi, şunları söyledi:

"Sayımız çok olmasa da bizi içten sevenler burada. Her ne kadar değeri bilinmese de çok büyük tarihi başarılar elde ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık tarihinde gerçekleşmemiş başarılar kazanıyoruz, rekorları kırıyoruz. Hatta dünya tarihinde olmayanları başarıyoruz. Bu başarıların tekrar ne zaman kazanılabilir bilinmez. Bu nedenle kıymetini bilmek lazım. Milletimize çifte bayram olsun. Deprem bölgesinde çadırda yaşayan depremzedelere umarım bir nebze moral olmuştur. Güreşçi şehit kardeşlerimizin ailelerine de armağan olsun."

Sakatlığıyla ilgili de bilgi veren Taha Akgül, "Ayağımda ağrı var. Canım pahasına zorladım, ayağımdan ses geldi. Dış yan bağlarımda problem var gibi ama umarım büyük değildir. Şu an tam durumumu bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Zagreb'deki şampiyonada serbest stil güreşte Azerbaycan 150 puanla birinci, Gürcistan 137 puanla ikinci sırada yer alırken, Türkiye topladığı 115 puanla takım halinde üçüncülük elde etti.

Milli takımda Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk altın madalya, Süleyman Atlı gümüş, Emrah Ormanoğlu, Soner Demirtaş ve İbrahim Çiftçi bronz madalya aldı.

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