Dolar haftaya hareketli başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 25,3730 liradan, Euro 27,6750 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 25,3710 liradan alınan dolar 25,3730 liradan satılıyor. 27,6730 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 27,6750 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 25,0710 lira, Euro'nun satış fiyatı da 27,3040 lira olmuştu.
Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz kararı öncesinde 23.54 seviyesinde olan dolar kuru karar sonrası 23.67'yi, karar öncesi 25.91 seviyesinde olan Euro kuru ise 26.05'i görmüştü.
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