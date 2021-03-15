Survivor 2021'de Ünlüler takımından Barış Özbek'in ayrılmasının ardından Acun Ilıcalı, geçen yıl Survivor'da yarışan Ardahan ile Sercan Yıldırım'ın gelebileceğini açıkladı.

SERCAN YILDIRIM VE ARDAHAN SURVİVOR'A KATILACAK MI?

Geçen yıl Sercan Yıldırım Ünlüler, Ardahan ise Gönüllüler takımında yarışmıştı. Acun Ilıcalı, ada konseyinde iki ismin Ünlüler takımında yarışacağını açıkladı. Ancak bu iki ismin ne zaman Survivor'da yer alacağı bilinmiyor. Öte yandan Acun Ilıcalı daha öncesinde Survivor'a artık yeni oyuncunun katılmayacağını açıklamıştı.