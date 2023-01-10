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'Serçenin Gözyaşı'nın çekimleri sona erdi

Ezilen, şiddete, tacize maruz kalan, öldürülen, ön yargılar nedeniyle toplum dışına itilen kadınların yaşamlarına mercek tutan, fırsat verildiğinde şiddeti önleyecek projeleri beyazperdeye yansıtan 'Serçenin Gözyaşı'nın çekimleri sona erdi

'Serçenin Gözyaşı'nın çekimleri sona erdi - Magazin haberleri
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Yapımcılığını Reborn TV/Çağla Başak Çobanoğlu, yönetmenliğini Aysun Akyüz Mehdiabbas’ın üstlendiği filmin hikâyesini, gazeteci Ali Eyüboğlu kaleme aldı. 'Serçenin Gözyaşı'nın gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan senaryosunu ise ‘Altın Kalem’ ödüllü yazar Şengül Boybaş yazdı.

Sanat dünyasının usta isimleriyle genç yeteneklerinin buluştuğu filmin çekimleri, Çanakkale ve İstanbul’da gerçekleştirildi. Uğur Güneş’in ‘Gazi’ karakteriyle müthiş bir performans sergilediği filmde, Ezgi Şenler, Yeşim Salkım, Soydan Soybaş, Arzu Cabar, Evren Erler, Kubilay Penbeklioğlu, Bilge Şen, Yağızkan Dikmen, Ahmet Sarsılmaz, Özgür Çağlayan İncesu rol alıyor.

AVUKAT VE HÂKİM ROLÜNDELER

Gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan çarpıcı senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla dikkat çekecek, kadına şiddeti ele alan bugüne kadar çekilen en büyük prodüksiyon olan 'Serçenin Gözyaşı'nda ünlü sanatçı Yeşim Salkım avukat rolünü canlandırıyor. Filme, Tamer Karadağlı hakim rolüyle, usta gazeteci, televizyoncu Özlem Gürses de sunucu olarak konuk oluyor.

MÜZİKLER MAZLUM ÇİMEN İMZALI

Günümüzde de örneklerine sıkça rastlanan, gerçek yaşam hikayesinden uyarlanan etkileyici senaryosuyla izleyenlerin beğenisini toplayacak filmde, kadına şiddet, ön yargılar ve dedikodularla hayalleri yıkılan, yuvaları dağılan ailelerin yaşadıkları drama da ışık tutuluyor.

Çanakkale ve İstanbul’da muhteşem mekanlarda çekilen filmin müzikleri de sanat dünyasından usta, duayen bir isme Mazlum Çimen’e emanet… Eserleri, film ve dizi müzikleriyle birçok ödül kazanan Çimen’in müzikleri, 'Serçenin Gözyaşı'nda hüzün rüzgarları estirecek. Film, etkileyici müzikleriyle de çok konuşulacak ve beğeni toplayacak.

KADINLARDAN GÜÇ BİRLİĞİ

Sinema sektöründeki kadınlardan, mağdur kadınları anlatan ve onlara mücadele gücü aşılayan 'Serçenin Gözyaşı' Filminin yönetmen koltuğunda yine ödüllü bir isim Aysun Akyüz Mehdiabbas oturuyor. Yapımcı Çağla Başak Çobanoğlu, kadın oyuncular, kamera arkasında yer alan onlarca kadın çalışanın birlikte güç birliği oluşturduğu film, sinemada kadına şiddeti konu alan en önemli eserlerden biri olarak Türk sinema tarihine geçecek. Psikolojik danışmanlığını Uzman Psikolog Yelda Başaran’ın üstlendiği 'Serçenin Gözyaşı', sanat dünyasının usta isimleriyle genç yeteneklerini buluşturan bir yapım da olarak dikkat çekecek.

Filmin vizyon tarihi de anlamlı... 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nden iki gün sonra 10 Mart’ta gösterime girecek film, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor. 'Serçenin Gözyaşı'nın hikâyesi 70’li yıllarda başlıyor ve o yıllardan günümüze Türkiye’nin bir panoramasını sunuyor. Öldürülen kadınlara saygı duruşu niteliğindeki yapım, aynı zamanda çok zor günlerle sınanan büyük ve güçlü bir aşk hikâyesine de odaklanıyor.

FİLMİN KONUSU

'Emine', kocası 'Mesut' tarafından dövülen, tecavüz edilen bir kadındır. Yine şiddete uğradığı bir gün kocasından kaçarken yakalanır ve mücadele sırasında kocasının silahı ateşlenir. 'Mesut', ölmez ama durumu kritiktir.

Çoğunlukla mağdur kadınların davalarıyla ilgilenen ünlü avukat 'Ayten Çetiner', 'Emine'nin davasını alır. 'Ayten', annesi 'Nilüfer' tarafından kurulan ‘Ses Sizsiniz Derneği'ni uluslararası platforma taşımış, büyük başarılara imza atmıştır. Annesini kanser nedeniyle kaybetmiştir.

Büyük bir tesadüf eseri 'Emine', 'Ayten'in annesi ile aynı köydendir... Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen bu köyde yaşananlar, ‘geçmişin geleceğin aynası’ olduğu tezini güçlendirmektedir.

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