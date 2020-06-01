Serçenin Konyalı aileyle kurduğu dostluk gülümsetti

AA

Sıcak yaz gününde acıkıp susayınca balkonlarına gelen minik serçe ile geçirdikleri dakikaları görüntüleyen Çayırcı ailesi, minik serçeyi "Hoş geldin" diyerek karşılıyor. Serkan Çayırcı ve ailesinin, serçeyi ürkütmemek için gösterdiği özenli davranışları, insanlara örnek oluyor.

Görüntülerde, 45 yaşındaki Serkan Çayırcı'nın omzunda, başında ve elinde gezinip beslenen minik serçe, Çayırcı ailesinin evinde ve mutfağında da gezinti yapıyor.

Kahvaltıda yediği salatalık, domates ve ekmeği minik serçeye de ikram eden Çayırcı'nın, serçeyle 4 gün süren dostluğunun görüntüleri, izleyenleri şaşırttı.

Serkan Çayırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde, vakitlerinin büyük bölümünü balkonda geçirdiklerini belirtti.

Balkonda kahvaltı yaptıkları bir gün eline küçük bir serçe konduğunu anlatan Çayırcı, "Serçenin elime konması beni ilk başta çok şaşırttı. Elimdeki ekmekten verdim, yedi. Onu besledim, karnını doyurdum, sonra bize alıştı. Bu durum 4 gün böyle devam etti. Bu durum beni ve ailemi çok mutlu etti. Onun bize Allah'ın gönderdiği bir misafir olarak düşündük. Evimizde muhabbet kuşu besliyoruz, akvaryumda balık da besledik. Hayvanları ailecek çok severiz.'' diye konuştu.

Serkan Çayırcı'nın eşi Serap Çayırcı da eşinin hayvanları çok sevdiğini söyledi.

Serçenin eşinin eline ilk konduğunda hayretler içerisinde kaldıklarını dile getiren Çayırcı, "Serçenin gelip eşimin elindeki tüm yiyeceklerden yemesi bizi hem şaşırttı hem de mutlu etti. Ailecek doğayı ve hayvanları seviyoruz, çocuklarımıza da bu sevgiyi aşılamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.