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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdal Adalı'dan Vincic açıklaması: Biz de Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarımıza istiyoruz! - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı'dan Vincic açıklaması: Biz de Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarımıza istiyoruz!

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Eyüpspor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic'in atanmasıyla ilgili konuşan Adalı, "Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakeminin yabancı olmasından dolayı da biz Beşiktaş olarak aynı hakemi hem Galatasaray hem de Fenerbahçe maçında istiyoruz. Federasyon şimdiden gerekli girişimlerini yapsın. Madem böyle bir yol açıldı, biz de aynı hakemi Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarımızda görmek isteriz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 22:45 Güncelleme: 21.02.2025 - 22:45
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        Vincic açıklaması: Biz de istiyoruz!
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        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 3-1 kazandıkları Eyüpspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Üst üste gelen galibiyetler nedeniyle mutlu olduğunu söyleyen Adalı, "Güzel bir futbol, güzel bir galibiyet. Galip gelmek çok güzel. İyiye gidiyoruz. Daha iyi olacağız. Teknik direktörümüz, ekibi, futbolcularımızı kutluyorum. Teşekkür ediyorum hepsine. Bu soğukta bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. İyiye doğru gidiyoruz. Önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağız." dedi.

        "BİZ DE AYNI HAKEMİ G.SARAY VE F.BAHÇE MAÇIMIZDA İSTİYORUZ"

        TFF'nin Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic'i ataması hakkında da konuşan Adalı, "Sayın federasyon başkanımız bir açıklama yapmış, tam inceleme vaktim olmadı. Hakem konusunda bugüne kadar çok canımız yanmasına rağmen Türk hakemlerine güvendiğimizi belirttik. Ama özellikle Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakeminin yabancı olmasından dolayı da biz Beşiktaş olarak aynı hakemi hem Galatasaray hem de Fenerbahçe maçımızda istiyoruz. Federasyon şimdiden gerekli girişimlerini yapsın. Madem böyle bir yol açıldı, biz de aynı hakemi Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarımızda görmek isteriz. Onun yönetmesini istiyoruz. Hayırlısı olsun Türk futbolu için. Güzel bir kapı açılmadı ama!" ifadesini kullandı.

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        "YAZ DÖNEMİ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

        Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başladıklarını da belirten siyah-beyazlıların başkanı, "Yaz dönemi için şimdiden çalışmalara başladık. Takım iyiye gidiyor. Gerekli takviyeler yapılacak. Planımız var. Buna bağlı olarak devam edeceğiz. Camiamız bunu bilsin. Aceleye getirmiyoruz. Takım düzeliyor, daha iyiye gidiyor. İnşallah önümüzdeki sezon arzuladığımız Beşiktaş'ı izleyeceğiz." diye konuştu.

        "ARROYO VE RICARDO YAVAŞ YAVAŞ ALIŞACAK"

        Arroyo ve Ricardo hakkındaki soruya da yanıt veren Serdal Adalı, "Yavaş yavaş alışacaklar. Kolay değil. İkisine de inanarak transfer ettik. Zaman istiyor. Taraftarımız sabır gösterecek. İnşallah ilerleyen günlerde ikisini de sahada daha aktif bir şekilde göreceğiz." dedi.

        Serdal Adalı son olarak, "Türk futbolunun tekelleşmeye gittiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

        "Öyle bir şeyin imkanı yok. Beşiktaş olduğu sürece ikiye düşecek gibi bir düşüncede değiliz. Beşiktaş, her zaman vardır. Beşiktaş, Türk futbolunun en büyüğüdür. Bunu herkes bilsin"

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