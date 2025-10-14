Serdal Adalı, divan kurulu başkan adaylarıyla buluştu!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan olağan divan başkanlık kurulu seçiminde başkanlık için yarışacak 5 adayı ağırladı.

Kulübün açıklamasına göre Tüpraş Stadı'nda bulunan White Pepper Restoran'da gerçekleştirilen buluşmada Adalı, adaylar Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer ile bir araya geldi.

Etkinlikte siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Fethi Hinginar ile divan başkanlık kurulu üyesi adayları da yer aldı.

Başkan Serdal Adalı, Beşiktaş'ın asırlık değerlerini, geleneklerini ve ruhunu yaşatmak için bir arada olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz, 19 Ekim'de önemli bir seçimimiz var. Bu seçim, sadece bir divan kurulu başkanlık seçimi değil; Beşiktaş'a gönül verenlerin, Beşiktaş için düşünen, üreten, emek veren insanların buluştuğu bir dönüm noktasıdır. Diliyorum ki bu süreç, Beşiktaş'ın geçmişte bize öğrettiği o büyük olgunlukla, saygı, nezaket ve kardeşlik içinde geçsin."

Yapılacak seçimin sonunda gerçek kazananın Beşiktaş olacağını vurgulayan Adalı, "Burada bulunan her bir adayımız, Beşiktaş'a yıllarını vermiş, bu büyük camianın iyi ve zor günlerinde yanında olmuş, Beşiktaş için ne gerekiyorsa yapmış, bu camiaya gönülden bağlı kıymetli insanlardır. Biliyorum ki her birinizin yüreğinde aynı sevda var; Beşiktaş sevgisi. Amacımız ortak, gayemiz aynı; Beşiktaş'a layık bir şekilde hizmet etmek, onu daima daha ileriye taşımak. Çünkü Beşiktaş'ı büyük yapan, isimler değil; onun arkasındaki bu eşsiz birlik, bu omuz omuza duruş, bu kocaman aile ruhudur. Unutmayalım; Beşiktaş sadece bir spor kulübü değildir. Beşiktaş, bir duruşun, bir karakterin, bir vicdanın adıdır. Fair play'in, emeğin, vefanın ve onurun simgesidir. Bizler, o mirasın emanetçileriyiz. Pazar günü yapılacak seçimde bir kez daha hepinize yürekten başarılar diliyorum. Dostluk kazansın, saygı kazansın, Beşiktaş kazansın." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı, konuşmasının ardından divan kurulu başkan adaylarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.