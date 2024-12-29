Serdal Adalı: Kazanan Beşiktaş olacak!

Beşiktaş’ta yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında başkan adayı Serdal Adalı, siyah-beyazlı camiaya seçim öncesi son kez seslendi.

İşte Adalı'nın kurulda yaptığı son konuşma:

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ve camiamızın 121. yılında huzurlarınızda olmanın gururunu yaşıyorum. Beşiktaş'ın kapısında girdiğimde ne hissediyorsam bugün de aynı şeyleri hissediyorum. Beşiktaş için her zaman gövdemi taşın altına koydum, bugün de adayım.

"BEŞİKTAŞ ADINI KAYYUMLA ANANLARIN YERİ YOKTUR"

Beşiktaş tarihinde görülmediği üzere 100 milyon euro borçlandırılmıştır. Önümüzdeki 3 sene boyunca gelirler hoyratça israf edilmiştir, son bir yıldaki kötü gidişe neden olanlar, kaçmıştır, hodri meydan diyerek Beşiktaş başkanlık makamına aday olmuştur. Beşiktaş adını kayyum ile ananların camiada yeri yoktur. Her şeyi birlikte yaptılar ve eşbaşkanlık yaptılar. Siz Beşiktaş'ın adını sahte imza, komisyon ile andınız! Beşiktaş camiası, bunları unutmayacak. Camiamız merak etmesin, biz burada olduğumuz sürece Beşiktaş bir daha böyle günler yaşamayacak. Bundan sonra kimse Beşiktaş ile ilgili böyle cümle kuramayacak.

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🎙️ Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı: Kulübümüzün en zor zamanında, bu yüce makama adayım. Beşiktaş'ın adını kayyum ile yan yana getirenlerin burada yeri yok. pic.twitter.com/F4Rqe2AUKv — HT Spor (@HTSpor) December 29, 2024