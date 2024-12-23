Serdal Adalı: Rengimiz beyaz, umudumuz beyaz!
Beşiktaş JK Başkan Adayı Serdal Adalı, 29 Aralık'ta yapılacak seçimlerde oy pusulasının beyaz olacağını açıkladı.
Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, 29 Aralık'ta yapılacak seçimde oy pusulasının beyaz olacağını duyurdu.
İşte Adalı'nın yaptığı açıklama:
Değerli Beşiktaşlılar;
29 Aralık tarihli Olağanüstü Genel Kurul'daki oy pusulamız da açacağımız yeni sayfa gibi "BEYAZ olacak.
Beşiktaşımızın geçtiği bu zor günleri atlatacağına, tarihinde yepyeni bir beyaz sayfa açacağına inanıyor, bütün Genel Kurul üyelerimizin katılım ve desteklerini bekliyorum."