Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdal Adalı ve Hasan Arat, seçim organizasyonundan şikayetçi - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı ve Hasan Arat, seçim organizasyonundan şikayetçi

        Bugün gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul ile 35. başkanını seçecek olan Beşiktaş'ta adaylar Hasan Arat ve Serdal Adalı, oluşan kalabalık nedeniyle organizasyona tepki gösterdi ve iki aday da oy kullanma çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 14:49 Güncelleme: 03.12.2023 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adaylar, organizasyondan şikayetçi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hasan Arat, olağanüstü seçimli genel kurulun yapıldığı BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nin önünde kalabalık oluşmasını eleştirerek, oy kullanmayı bekleyen kongre üyelerinden sabırlı olmalarını istedi.

        Arat, oy verme işleminin devam ettiği kongrede basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Siyah-beyazlı kulübün tarihi kongrelerinden birini yaşadığını vurgulayan Hasan Arat, "23 yıllık düzenin bu nedenle son bulması lazım. Beşiktaş camiasına bunu layık görenler, burayı yönetemezler. Beşiktaş camiası bu şekilde beklemeyi hak etmiyor. Herkes sabırlı olsun. Dışarıda 1,5 kilometreye uzanan kuyruklar var. Sakın bırakıp gitmeyin. Zaten istenen buydu. Lütfen mücadele edin. Biraz daha bekleyin. Çok haklısınız ama bir daha Beşiktaş'ta böyle bir şey olmayacak. Dün bu yönetimi alkışlayanlar şimdi ne diyecekler? Bekleyin, oyunuzu kullanın. Sakın geri dönmeyin." ifadelerinin kullandı.

        REKLAM

        Salonun önünde bulunan bariyerlerin uzatılması gerektiğini belirten Arat, "Bariyerlerden içeriye girenler saat 17.00'yi geçse bile oy kullanma hakkına sahip. Böyle bir düzen olamaz. Beşiktaşlılar bu davadan vazgeçmesin. Biz bu işi değiştirmeye geldik. En önemli neden de bu işte. Kapıdaki yığılmayı düzeltirsek 10 binin çok üzerinde katılım bekliyoruz. İnsanlar bu muameleyi hak etmiyorlar. Yazık." diye konuştu.

        SERDAL ADALI: BUGÜNE KADAR GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜ ORGANİZASYON

        Siyah-beyazlı kulübün diğer başkan adayı Serdal Adalı da rakibi gibi salonun önünde uzun kuyruklar oluşmasına eleştiride bulunarak, "Bu seçim, bugüne kadar gördüğüm en kötü organizasyon." dedi.

        Kongre üyelerine seslenen Adalı, "Bir organizasyon bozukluğu var. Bunun farkındayız. Bu seçimi stadımızda yapabilirdik. Başka daha geniş bir alanda da yapabilirdik. Genel kurul üyelerimizin biraz daha sabırlı olmalarını rica ediyorum. Beşiktaş için çok önemli bir seçim. Mevcut durumdan dolayı bırakıp gidilecek kadar basit bir seçim değil. Herkesten biraz daha sabır rica ediyorum. Kısa süre sonra bir rahatlık olacaktır. Bu seçim, bugüne kadar gördüğüm en kötü organizasyon. Oy kullanmak için gelip dışarıda kalan arkadaşlarımız var. Geri dönen arkadaşlarımız var. Güvenlik arkadaşlarımız ile görüşüyoruz. Bizim başkanlığımız döneminde organizasyonlarımızı statta veya başka bir yerde yapacağız. Bu durum bizim son rezilliğimiz olacak. Tüm genel kurul üyelerimizden de özür diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Serdal Adalı, kongreye yaklaşık 11 bin katılım beklediklerini aktararak, "Herkesin kulübüne sahip çıkmak için gelip oyunu kullanmaya niyetli olduğunu görüyorum. İnşallah sahip de çıkacak." şeklinde görüş belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Babayı kahreden mesai!
        Babayı kahreden mesai!
        Rezervasyon dolandırıcıları ünlü şefi de hedef aldı!
        Rezervasyon dolandırıcıları ünlü şefi de hedef aldı!
        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        Can Gürzap için veda töreni
        Can Gürzap için veda töreni
        İzmir'de 'hayalet nişancı' iddiası! 5 kişiyi yaraladı
        İzmir'de 'hayalet nişancı' iddiası! 5 kişiyi yaraladı
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        Gasp dehşetinden tüyler ürperten cinayet çıktı!
        Gasp dehşetinden tüyler ürperten cinayet çıktı!
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        Okula gitmenin önündeki engel: Bitlenme
        Okula gitmenin önündeki engel: Bitlenme
        En çok seyirci toplayan yerli komedi filmleri
        En çok seyirci toplayan yerli komedi filmleri
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu