Serdar Akinan'dan Habertürk açıklaması

Gazeteci Serdar Akinan, hakkındaki haberlere yanıt verdi. Akinan'ın Medyaradar'da yayınlanan açıklaması şöyle:

"Farklı medya sitelerinde son zamanlarda hakkımda çıkan haberler maalesef gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır.

Doğrusu şudur:

Ciner Medya Grubu ile üç aylık bir teknik danışmanlık anlaşması yaptım. Bu kapsamda raporumu ay sonu sunarak hizmetimi nihayetlendireceğim. Dolayısıyla Habertürk’te bordrolu çalışan bir personel değilim. Ne “işe başladım” ne de “yollar ayrıldı”.

Bundan önce nasıl Pakistan’da ve Özbekistan’da kurulan TV kanallarına danışmanlık verdiysem işim gereği Türkiye’de olsun yurt dışında olsun danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyor olacağım."





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