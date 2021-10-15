Serdar Ali Çelikler: Asıl Sergen hoca dönmeli

O eksik, bu sakat, şu hazır değil diyor Beşiktaşlılar.. Bu eksikler Pjanic hariç dönmüştü. Kaleci Ersin yerine Mert kaledeydi.

Başakşehir'de Emre Belözoğlu dümene geçmişti. Nasıl bir futbol anlayışında olduğunu Türkiye, F.Bahçe deneyiminden biliyordu da acaba burada ne gibi farklar olacaktı?

Bu düşüncelerle maça başladık.

Gördük ki iki teknik adam da sahaya bir takım sürmüş ve 'sürpriz' bir şey yapmamıştı. Sergen Hoca, 4-1-4-1'ini dizmiş, klasik 11'indekiler yerine Oğuzhan ve Güven'i tercih etmişti. Emre Hoca ise klasiğini, 4-2-3-1'ini dizmiş orta ikiliyi Mahmut ve Berkay gibi 2 teknik oyuncuya emanet etmişti. Lakin maç sıkıştı. Kimse kimseye üstünlük sağlayamadı. Sadece Berkay, devredeki tek sürprizi yapıp savunma arkasına koşu attı. En net pozisyon da oydu. Ama gol o sürpriz koşudan değil, bireysel hatadan geldi. Tecrübeli Mert, acemi kaleci hatası ile Okaka'dan golü yedi. 2. devre Sergen Hoca, Alex'i ve Larin'i alıp "Oğuzhan-Güven kumarı"nın tutmadığını işaret etti. Başakşehir'in kalecisi Volkan da rakip kaleciye nazire yapınca skor eşitlendi. Sergen Hoca'nın bu değişiklikleri oyun üstünlüğünü Beşiktaş'a getirdi. Emre Hoca'nın Chadli yerine Tolga Ciğerci'yi alması da hataydı. Yani Sergen Hoca hamleleriyle takımını ittiği gibi Emre Hoca da Tolga hamlesi ile oyun üstünlüğünü rakibe verme hususunda rakibine yardımcı oldu. Lakin Belözoğlu'nun söyleyecekleri bitmemişti. Bir hamle daha yapıp Guldbransen'i attı içeri ve bu oyuncu maçın anahtarı oldu. Top taşıyabilen golcü forvet kimliğindeki Guldbransen, önce Rıdvan'a fiziki üstünlük sağlayıp Okaka'ya golü attırdı sonra kendisi skor yaptı. Hakem

Atilla Karaoğlan'ın bana göre hatalı kararla verdiği penaltı sadece skoru belirledi.

Özetle maç, 2 teknik adamın hamleleri ile şekillendi. Yalçın, bana göre yanlış başlangıç 11'i hamlesiyle ilk devre oyun üstünlüğünü hiç alamadı. 2. devre aynı Yalçın, değişiklikleri ile skoru buldu. Belözoğlu ise skor 1-1'e gelir gelmez Ciğerci'yi sokarak oyun üstünlüğünü tamamen rakibe bıraktı. Ama aynı Emre Hoca, Guldbransen hamlesiyle kontra fırsatlarına oynadı ve galibiyeti aldı.

Emre Belözoğlu, iyi başladı. Açık söyleyeyim Sergen Yalçın ve Belözoğlu dışında pek ümit veren Türk hoca göremiyorum. Belözoğlu'nun eksisi ve kendisini geriye götürecek özelliği "Kankacılık" olabilir. Yapmazsa gelişmeye çok açık. Sergen Hoca'nın ise asıl 'geri dönmesi gereken isim' olarak kendisini görmesi lazım. Asıl, Sergen Hoca'nın Beşiktaş'a dönmesi lazım. Geçen sene sağdan say Abou soldan say Ghezzal'ı olan takıma 2 kupa aldıran sevimli ve özgüvenli Yalçın'ın geri dönüp, kafası karışık ve antipatik, şimdiki Sergen Yalçın hocanın yerini alması lazım.