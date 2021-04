Wellinton - Atiba - Josef - Ghezzal ve Aboubakar Beşiktaş'ın yüzde 90'ı demek. Abou ve Ghezzal yüzde 50'si..

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısına yüzde 50 eksiği ile çıktı. Larin sol önde iyi bir 11 numara iken 9 numara santrafor pozisyonunda oynadı. Böylece hem iyi bir 11'den oldular hem de vasat altı bir 9 numara ile oynadılar. Hayatında sağ önde 7 numara pozisyonunda oynamayan Rosier o bölgede oynayınca iyi bir 2 numaradan olup berbat bir 7 numara ile oynadılar.

Yani zaten takımın yüzde 50'si yokken, kalan yüzde 50'nin yarısını da başlangıç tercihleri ile Sergen Yalçın yok etti.

Dün Chelsea, West Bromwich'e 5-2 yenildi. West Brom, ligden düşmeme mucizesini arıyor. Chelsea 10 kişi kalınca darmadağın ettiler. Yani demem o ki artık sizden küçük takımlar da en ufak zaafınızı değerlendiriyorlar. Kasımpaşa da Sergen Yalçın ve ekibinin yanlış maç önü tercihinden doğan zaafını iyi değerlendirdi. İlk devre oyunun net hakimiydiler, golü bir dış şuttan bulsalar da ikiyi bulabilecek 2 net pozisyonu harcadılar. Bu devre, Beşiktaş'ın tek pozisyonu Varga'nın hatalı geri pasını gole çeviremeyen Larin'in pozisyonuydu.

2. devreye Yalçın, ilk devre her şey iyi gidiyormuş gibi değişiklikle başlamadı. Kasımpaşa bir penaltı kazandı ve Ersin takımını oyunda tuttu. O penaltı gol olsa yahut Şenol Can, sonrasında korkmadan pas oyunu oynatabilse farklı kazanırdı Kasımpaşa.

Gökhan Töre, benim beğenmediğim bir oyuncu. Faydasız ve pozisyon bilgisi zayıf ayrıca skorer değil. Ha keza N'Koudou da sürprizsiz bir isim. Maçta da kötüydü. Adem Ljajic de berbat oynayınca maçı çevirmeniz ancak ve sadece bireysel hata/yeteneklere kalıyor.

Şimdi "Hem devşirme sağ bek Necip ve devşirme sağ ön Rosier'i beğenmedin. Hem de Töre ve N'Koudou'ya da salladın. E ne yapsın bu Sergen Yalçın" diyenleriniz olmuştur.

Ben olsam Rossier'i sağ bekten, Larin'i sol önden kıpırdatmazdım. Sağ öne her şeye rağmen N'Koudou ya da Töre'den birini koyar Vida ya da Josef'i santrafor oynatırdım. Belki de Atiba'yı. Ama Larin ve Rosier'i kesinlikle yerlerinden oynatmazdım. Adem'i 11 başlatırdım ben de o konuda eleştiremem hocayı. Lakin Oğuzhan'ı daha erken alırdım. Bu tip zaaf göstereceğiniz maçlarda taktik farklılık çok önemli. Maç öncesi hazırlık çok mühim. Belli ki milli ara Yalçın ve Terim'e yaramamış. Her ikisi de çiçeği burnunda teknik adam Emre Belözoğlu'na hoş geldin hediyesi verdiler. F.Bahçe yarın kazanırsa şampiyonluk yarışı yeniden başlar.

Beşiktaş'a gelince... Çok büyük bir avantaj kaybettiler. Alanya'yı ve ardından Erzurum'u yenebilirlerse yeniden avantaj onlara geçer bu maçlarda olası puan kaybı hem Fener'i hem de G.Saray'ı iştahlandıracaktır. Bundan sonra Cenk Tosun'un, Oğuzhan'ın katkı vermeleri lazım. Abou'nun en geç Erzurum'a yetişmesi de.. Bir de Rıdvan Yılmaz'ın teknik kabiliyetine ihtiyaç var. Sergen Yalçın cepten yedi ve büyük bir kredi harcadı. Bundan sonra kendisinin de bilhassa maç önü analizlerini daha sıkı yapması lazım. Kasımpaşa kendi adına çok kritik bir 3 puan aldı. Şenol Can hocaya hoş geldin diyelim. Danny Drinkwater'dan daha fazla faydalanmasını tavsiye edelim.