Serdar Ali Çelikler: Bir iki doğru adım daha lazım

Baştan söyleyeyim, 20. dakika itibariyle oynanan futbolunu beğendim Fenerbahçe'nin. Emre Belözoğlu'nun bir fikri var. Diyor ki: "Bu takım pas oyunu oynar."

Pas oyunu da nasıl, senden bana benden sizin oğlana lanet olası yan pas oyunu mu yoksa topu hızlı çevirip rakip defans bloğunda boşluk arayışı oyunu mu? Belözoğlu ikinci sistemi benimsiyor. Vadettiği ile izlettiği yakın. Oturup izleyince anlıyorum ne oynamak istediğini. Bu minvalde başlangıç 11'i belli ki ideal ilk 11.

Maça geçelim, başlangıçta Başakşehir topa ve oyuna hakimdi. 15. dakikadan itibaren denge sağlansa da 18. dakikada kontrada Ömer Ali mükemmel bir golle takımını öne geçirdi. Harun'un yapacağı bir şey yoktu.

20-22 gibi Fenerbahçe dengeyi sağladı. Oyun üstünlüğü an be an Fenerbahçe'ye geçti. Pelkas ve Enner ile iki pozisyondan yararlanamadılar. Attila yine duran top organizasyonundan golü buldu.

İkinci devrede topu yine Başakşehir'e bırakan bir Fenerbahçe izledik. Neredeyse ilk pozisyonda Pelkas harika bir golle skoru getirdi. Sonra Enner, Mahmut'u ikinci sarıdan attırınca iş kolaylaştı.

İrfan-Pelkas-Sosa paslaşmaları ile Başakşehir'i iyice yordular. 60'da Gustavo ve Novak'ı oyuna attı Belözoğlu. Gustavo'yu ne kadar beğendiğim bilinir lakin bu oyuncu girdiğinde takım oyun merkezini ister istemez geriye çekiyor. Bence Gustavo Mert Hakan'ın pozisyonuna yani sol içe girmeli girecekse.. Ön orta saha oynadığında takım neredeyse kendi içine doğru kapanıyor. İrfan da çıkıp Sinan ve Ferdi gibi iki koşucu oyuncu da girince ileride top tutmak mümkün olmadı.

Kontra takımına dönüşünce pozisyon da bulunuyor ama net pozisyon da verildi. Harun, penaltı yaptırma hatasını penaltı vuruşunu kurtararak affettirdi kendisini.

Çok kritik bir 3 puan aldı F.Bahçe.

Belözoğlu'nu,

• Çalışılmış duran top organizasyonları nedeniyle

• Takıma bir kimlik oturtma yolunda olması nedeniyle

• Değişiklik zamanlamaları nedeniyle

• Takıma özgüven vermesi nedeniyle tebrik ediyorum.

Yine aynı Belözoğlu'na sesleniyorum;

• Korner dönüşünde her maçta pozisyon veren, iki maçta da gol yiyen bir takım olabilir mi?

• Sinan ve Ferdi'den sana da takıma da bir fayda gelmez. Ferdi hele savunma da bilmiyor. Dar kadro ile devam etmen senin faydana.

• Thiam ve Enner'in muhakkak gol vuruşu idmanı yapmaları şart.

• Gustavo defans önünde değil de Sarri dönemi Chelsea'de Kante'nin kullanıldığı gibi iç pozisyonunda değerlendirilmesi daha doğru olur bence.

• Son olarak Mert Hakan ve Pelkas gol becerisi olan isimler. Ozan'ın da ceza alanına ve yakınına daha çok sokulması lazım. Bu galibiyet Fenerbahçe açısından çok mühim. Harun, yeniden "Bir dönem milli kaleci" olduğunu hatırlarsa, F.Bahçe Ankara deplasmanındaki maça çıkarken çok enteresan yerde bulabilir kendini.

☆☆

Başakşehir çok sıkıntılı. Aslında iyi de oynayabiliyorlar ama işler rast gitmiyor. Ciddi küme düşme adayı durumundalar.