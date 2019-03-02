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Serdar Ali Çelikler: Bu kadar gol yiyen takım başarısız olur

Fenerbahçe, henüz 4. dakikasında 1-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı ve ligdeki üç maçlık galibiyet hasretine son verdi. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor mücadelesini değerlendirdi ve "Bu kadar gol yiyen takım başarısız olur" ifadelerini kullandı. Çelikler ayrıca Ersun Yanal'ın doğrudan doğruya sorumlu olduğunu da dile getirdi

Giriş: 02 Mart 2019 Cumartesi, 21:59 | Güncelleme:

Şimdi bir takım düşünelim, Beşiktaş gibi bir takıma deplasmanda 3 gol atıyor ve 1 puan alabiliyor. İçeride hayati Rizespor maçında 3 gol atıyor ama zar zor kazanıyor. Şimdi Ersun Yanal dönemi F.Bahçe'sine bu son 2 maça gelene kadar bakalım.

• Erzurum'a karşı 2-0 öne geçiyorlar ve maç 2-2 bitiyor.

• Antalya maçında 7 eksikli rakibe karşı skor 0-0 giderken 75. dakikada takım 10. kişi kalıyor ve rakip boş kaleye golü atamadığı için müsabaka 0-0 bitiyor.

• İki Ümraniye maçında da takım 10 kişi kalıyor ve her iki maçı da kaybediyor.

• Kayserispor karşısında yine 10 kişi kalınıyor ve yine kaybediliyor.
Yani F.Bahçe Yanal döneminde 4 maçta 10 kişi kalmış ve 3'ünü kaybetmiş, birini de rakip bomboş kaleye golü atamadığı için 1 puan almış. Bu 4 maçta da gol atamamış.

• Konya maçında rakip 10 kişi kalmış ve maç 1-1 bitmiş.

• Rize maçında rakip 10 kişi kalmış ve skor 2-2'ye gelmiş. Maç 83'te penaltı ile çözülmüş.



Hesap çok net belli:

◇ F.Bahçe eksikken gol dahi atamıyor.

◇ Rakip 10 kişi dahi kalsa gol yiyor.

◇ Son 2 maçta 2 rakibine karşı 3'er gol atmasına rağmen 4 puan alabiliyor..

ŞİMDİ ANALİZ EDELİM:

Kadro kötü tamam. Kalite yetersiz tamam. Dar kadro ile ligi bitirip yeni sezonun hazırlıklarına başlama kararı doğru.. Ancaaak Ersun Yanal doğrudan doğruya sorumludur. Savuna namına bu kadar kötü takım belki bir de Kasımpaşa var.

Yanal ne yapacak edecek gol yeme işini çözecek. Çünkü takım Moses-Soldado-Valbuena 3'lüsü ile skor üretebilecek o belli oldu. Er ya da geç bir gol atabilecek bir durum oluştu. Ancak bu kadar gol yiyen takım net olarak başarısız olur..



Gelelim Rize maçı özeline..
Rize'yi ve Okan Buruk'u tebrik ederim. Ama Vedat Muriqi hiç bir maçta bu kadar şahane bir maç çıkaramaz. Bu kadar çata çat mücadele eden, kaliteli hücum hattı olan Rizespor küme düşme korkusu falan yaşamaz. Şimdi Ersun Yanal'a sesleniyorum. Vedat Muriqi ile hücum organizasyonu yapan bir takıma karşı bu oyuncuyu stoperler yerine Topal ile kontrol etse, stoperleri seken toplara müdahale etme görevi verse daha doğru olmaz mıydı?

İkincisi bu takım Zajc-Moses ve sonra giren Ayew gibi inanılmaz sayıda top kaybı yapan isimlerle yüklenme yapamazsınız? F.Bahçe'nin Jailson'lu bir formül ile ama illa ki hem takım hem de savunma hattı konusunda defansif çalışmalar ile bir yöntem bulması lazım.

Bir de kalesi halen boş. Volkan ya psikolojikman emekli olmuş ya da kontrat alamadığı ve alamayacağını bildiği için salmış durumda. Kaleye gelen her top gol oluyor. Bir önerim de Soldado'nun 10 numara olarak kullanılması. Villarreal'de bu görevi üstlenmiş ve Bakambu'yu yıldız yapmıştı. Moses de santrfor oynayabilir böyle bir dizilişte.



Gelelim maçın en tartışmalı pozisyonu olan penaltıya. Ben olsam vermem. Maç Rize'de olsa Halil Umut Meler de çalmazdı.

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