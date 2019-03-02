Şimdi bir takım düşünelim, Beşiktaş gibi bir takıma deplasmanda 3 gol atıyor ve 1 puan alabiliyor. İçeride hayati Rizespor maçında 3 gol atıyor ama zar zor kazanıyor. Şimdi Ersun Yanal dönemi F.Bahçe'sine bu son 2 maça gelene kadar bakalım.



• Erzurum'a karşı 2-0 öne geçiyorlar ve maç 2-2 bitiyor.



• Antalya maçında 7 eksikli rakibe karşı skor 0-0 giderken 75. dakikada takım 10. kişi kalıyor ve rakip boş kaleye golü atamadığı için müsabaka 0-0 bitiyor.



• İki Ümraniye maçında da takım 10 kişi kalıyor ve her iki maçı da kaybediyor.



• Kayserispor karşısında yine 10 kişi kalınıyor ve yine kaybediliyor.

Yani F.Bahçe Yanal döneminde 4 maçta 10 kişi kalmış ve 3'ünü kaybetmiş, birini de rakip bomboş kaleye golü atamadığı için 1 puan almış. Bu 4 maçta da gol atamamış.



• Konya maçında rakip 10 kişi kalmış ve maç 1-1 bitmiş.



• Rize maçında rakip 10 kişi kalmış ve skor 2-2'ye gelmiş. Maç 83'te penaltı ile çözülmüş.

Hesap çok net belli:◇ F.Bahçe eksikken gol dahi atamıyor.◇ Rakip 10 kişi dahi kalsa gol yiyor.◇ Son 2 maçta 2 rakibine karşı 3'er gol atmasına rağmen 4 puan alabiliyor..Kadro kötü tamam. Kalite yetersiz tamam.Savuna namına bu kadar kötü takım belki bir de Kasımpaşa var.Çünkü takım Moses-Soldado-Valbuena 3'lüsü ile skor üretebilecek o belli oldu. Er ya da geç bir gol atabilecek bir durum oluştu. Ancak bu kadar gol yiyen takım net olarak başarısız olur..

Gelelim Rize maçı özeline..Rize'yi ve Okan Buruk'u tebrik ederim. Ama Vedat Muriqi hiç bir maçta bu kadar şahane bir maç çıkaramaz.F.Bahçe'nin Jailson'lu bir formül ile ama illa ki hem takım hem de savunma hattı konusunda defansif çalışmalar ile bir yöntem bulması lazım.

Bir de kalesi halen boş. Volkan ya psikolojikman emekli olmuş ya da kontrat alamadığı ve alamayacağını bildiği için salmış durumda. Kaleye gelen her top gol oluyor. Bir önerim de Soldado'nun 10 numara olarak kullanılması. Villarreal'de bu görevi üstlenmiş ve Bakambu'yu yıldız yapmıştı. Moses de santrfor oynayabilir böyle bir dizilişte.