Burak Yılmaz'ı istememeyi anlayabiliyorum. Burak bir figürdür. Endüstriyel futbolun önemli bir figürüdür.
Baba Hakkı'ların; Şeref'lerin kültürünü sevip sayıp nostaljik bulanlardansanız Burak'ı istersiniz.
Yok "Hakkı ve Şeref sadece bir nostaljik figür, bir kültür değil bir yandan da olması gereken değerlerdir" derseniz soğuk bakabilirsiniz.
Galatasaray'da, Milli Takım'da ve nihayet Trabzonspor'da "takım içi çetecilik" referansı ve "adam tayfa"dan biri olması nedeniyle istenmemesi de makuldür.
Her üç fikir de saygıdeğerdir. Ancak "Burak, Galatasaray'dan yalandan kendini attı o maçla şampiyonluk gitti" önermesi safsatadır.
Ayrıca Şenol Güneş'i sevip sayıp Burak'ı istememek mantıksızdır da...
Dolayısıyla Beşiktaş adına tartışılması normal ama tartışma eksenini anormal bulduğum Burak konusu herhalde bu maç sonrasında iyiden iyiye azalacaktır. Nitekim başlığa da yansıyan maç sonu tribünlere 3'lü çektirmesi de bunun göstergesidir.
Saat 16:00'daki maçta Başakşehir'in 2 puan kaybetmesi de Beşiktaş'ı iştahlandırmıştır.
Maça gelirsek Vida - Mirin - Atiba - Ljajic ve Burak ile güzel bir omurga bulundu. Yönetimin 'feda' ve 'sefa'dan sonraki 'veda' sezonunda bu omurgayı bulmak önemlidir.
İlk 15 dakika dışında savunmayı öne çıkarıp eski günlerindeki gibi oynayan Atiba'nın önderliğindeki ön alan presi Beşiktaş'ı üstün kıldı. Yine de baskı, pozisyon getirmedi. Lens'in ve Gökhan'ın zorlamasıyla atak devamlılığı sağladılar ama yine pozisyon üretilemedi. İşte "klas" böyle bir şey... Sol çaprazda topu indiren Burak, birinci sınıf golcü vuruşu yaptı.
İkinci yarıda da Güven'in içeri kat edip orta alan kalabalığına katkı vermesiyle üstünlük tamamen Beşiktaş'a geçti. Burak'ın presle topu kapıp sürüp sağa çekip attığı ikinci gol de harikaydı.
Son 10 dakika hariç tamamen Beşiktaş'ın üstünlüğü ile geçen maçın en iyilerinden biri de hakem Mete Kalkavan'dı. Mükemmel bir maç yönetti, tebrik ederim.
Şenol Güneş'in de Milli Takım konusunun kapanması kafasını rahatlatacaktır. Ama şampiyonluk yarışı kızıştığında Şenol hocanın her iki takımı da çalıştırıyor olması bir takım komplikasyonlar doğurabilir.
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