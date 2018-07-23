Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Portekiz temsilcisi Benfica ile eşleşti.

2012-13'te UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde elendiği rakibinden rövanşı almak isteyen Sarı-Lacivertliler, ilk maçını 7 ya da 8 Ağustos'ta Portekiz'de, ikinci karşılaşmayı ise 14 Ağustos'ta Kadıköy'de oynayacak.

SERDAR ALİ ÇELİKLER: FAVORİ BENFİCA

Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Benfica - Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi. Çelikler şunları söyledi:

"Benfica - Fenerbahçe eşleşmesinde favori Benfica'dır. Gerçek bu. Hem daha oturmuş bir takım olması dolayısıyla hem de uzun yıllardır bu arenada olmaları dolayısıyla. Fenerbahçe'nin en az 2 çok önemli eksikliği var. Santrfor ve stoper... Eğer Cocu, Benfica'yı eleyebilecek formülü bulabilirse büyük iş yapmış olur."

HALİL ÖZER: FENERBAHÇE BU AYLARDA ŞANSINI BİRAZ DAHA EŞİTLİYOR

Habertürk yazarı Halil Özer ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Avrupa’nın en coşkulu futbolunu oynatan Jorge Jesus'lu Benfica Fenerbahçe ile UEFA Kupası karşılaşmalarında özellikle ikinci maçta hepimizin gözünü korkutmuştu. O zaman müthiş bir seyirci desteği vardı. Ama kadro olarak da çok önemli bir kadroydu. UEFA Kupası finalinde o yıl Chelsea şansıyla kupayı Benfica’nın elinden almıştı. Ama o zamandan sonra ve özellikle Jesus gittikten sonra Benfica, Avrupa kupalarında düşüşe geçti. Ama öyle doğrudan bir düşüş değil. Bir güç kaybı diyelim. Üstelik her yıl kadrolarında yapılan yoğun sirkülasyon yüzünden süreklilik kaybolmuş durumda.

Örneğin bu sene kadroya çoğu genç 9 oyuncu dahil edildi. Transfer döneminin sonuna kadar muhtemelen bu sayıda oyuncuyu satacaklardır. Sürekli olan değişim yüzünden Benfica’nın hemen form tutması çok zor. Fenerbahçe bu konuda daha avantajlı. Çünkü birbirini tanıyan kadroya ve yepyeni başarıya aç heyecanlı bir hocaya sahip. O yüzden Fenerbahçe Benfica ile bu aylarda karşılaştığı için şansını biraz daha eşitliyor. Üstelik tribünlerde Fenerbahçe’yi özleyen 40 bini aşkın çılgın bir Fenerbahçe topluluğu var. Tabi ki Fenerbahçe ve Cocu 41 maçta 37 gol atan Brezilyalı Jonas’ı unutmamalıdır."

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