Serdar Ali Çelikler: Vitor Pereira'nın 'iş güvenliği' dönemi

Aslında hem Rizespor hem de Fenerbahçe açısından 'nabız atmaya devam' maçıydı. Ev sahibi hem zirveye tutunup 'çıkmadık candan ümit kesilmez' demek istiyor hem de bu sene negatifte kader ortaklığı yaptığı hemşerileri ile puan farkını artırmayı amaçlıyordu. Tribünler (profesyonel taraftarlar hariç) doğal olarak pek de dolmamıştı. Ama bu tutunma maçında olumsuz bir sonuç tribünleri hepten boşaltabilirdi. Vitor Pereria, en ufak olumsuzlukta gönderileceğini bildiğinden "güvenli alanı"na çekilmişti. Sezon başından beri inandığı-inat ettiği 3-4-3'e dönmüştü. Ama bu kez 3 stoper ve 2 kanat oyuncusunun önüne iki de 6 numara koymuştu (Crespo-Gustavo) Osayi'yi sol kanada koymasının nedeni de Baiano-Umar hızını kesmekti. Yani defansif-sıkıcı ama sonuç odaklı bir fikir vardı kafasında. "Öndeki 3'lümden bir skor üretirim nasıl olsa" dedi.



2015-16 sezonunda birkaç sallantılı sonucun; 2 haftada gelen 5 puan kaybın ardından 12 maçlık bir dönem yaşamıştı. 10 galibiyet 2 beraberlik ile geçen o 12 maçlık serüven, Fenerbahçe'yi epey uzun süre zirve yarışında tutmuştu. Vitor Hoca yeniden o döneme gitti.

Nitekim planı tuttu. Berbat Rize savunması dağılınca Berisha skoru buldu. Bunun dışında bir de Rossi'nin karşı karşıya çaprazda kaleciye takıldığı bir an vardı. Bu kadar. Ama baştan planlandığı gibi Rize'ye sadece 1 pozisyon verdiler. O da maç başında bireysel hatadan gelmişti.

2. devre de yine temposuz - sıkıcı ama sonuç odaklı oyun başroldeydi. Rize, 65'de maçı kazanabileceğine inanıp ileri çıkmaya ve tempo göstermeye başladı. Hemen cezalandırıldılar. Zaten dağınık savunma Attila'nın bindirmesi ile iyice dağıldı Serdar Dursun maçı rahatlattı. Sonra bir tane de uzaktan füze golü attı.



Rize, küme düşer. Bu kadroya 4-5 tane çok kalite takviyesi yapmazlarsa durum bu. F.Bahçe bence bundan sonra hep böyle oynayacak. İsimler yine değişebilir. Söz gelimi İrfan geldiğinde Rossi yedeğe çekilebilir. Bazen Gustavo-Sosa değişimi olabilir ama Vitor Hoca, artık kendi güvenliği açısından da az pozisyona giren ama az pozisyon vermeye çalışan; temposuz-sıkıcı ama sonuç odaklı bir oyuna döner. Vitor Pereira'nın kariyerine ve iş güvenliğine yeter ama F.Bahçe'ye yeter mi orasını göreceğiz. Lig ikinciliği ve kupa şampiyonluğu Vitor ve Ali Koç için kabul edilebilir olur. Bu iki isim de bu noktaları hedefleyeceklerdir.