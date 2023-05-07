Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe sözleri: Giresun'a 5 puan veriyorsanız şampiyon da olamazsınız

2. yarıya daha dengeli başladı Fenerbahçe. 60'da bence Jorge Jesus çok doğru bir hamle ile 4-2-3-1'e döndü ve orta alan bloğunu tamamen kapattı. Ama ilk devredeki maçta Serdar Aziz'in hataları ile Giresun'a kaybetmişlerdi. Bu sefer de Attila çok basit bir hata yapınca Bajic bir gol attı. O andan sonra muhtemelen kısa bir süre önce oyundan alınan Enner için herkes herhalde "keşke sahada kalsaydı" demiştir.