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Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe sözleri: Giresun'a 5 puan veriyorsanız şampiyon da olamazsınız

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Habertürk Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin Giresunspor karşısındaki performansını değerlendirdi

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  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe sözleri: Giresun'a 5 puan veriyorsanız şampiyon da olamazsınız

    Giresunspor küme düşmemeye çalışıyor, son direnç maçları. Hoca değiştirmişler ve kalan maçlarda olabildiğince puan almaları gerek. Bu tip takıma karşı aslında olabildiğince iyi başladı Fenerbahçe. Dinamiklerdi ve oyun oynamaya çalışıyorlardı. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe sözleri: Giresun'a 5 puan veriyorsanız şampiyon da olamazsınız

    Pozisyona ulaşmayan birkaç girişim sonucunda bir duran toptan gelişen penaltı ile öne geçti Fenerbahçe. 40. dakikaya kadar da oyunu tuttu. 42-43 dakikadan itibaren Giresun art arda bir iki atak yaptı. Devre düdüğü Fenerbahçe'nin imdadına yetişti.
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe sözleri: Giresun'a 5 puan veriyorsanız şampiyon da olamazsınız

    2. yarıya daha dengeli başladı Fenerbahçe. 60'da bence Jorge Jesus çok doğru bir hamle ile 4-2-3-1'e döndü ve orta alan bloğunu tamamen kapattı. Ama ilk devredeki maçta Serdar Aziz'in hataları ile Giresun'a kaybetmişlerdi. Bu sefer de Attila çok basit bir hata yapınca Bajic bir gol attı. O andan sonra muhtemelen kısa bir süre önce oyundan alınan Enner için herkes herhalde "keşke sahada kalsaydı" demiştir.
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe sözleri: Giresun'a 5 puan veriyorsanız şampiyon da olamazsınız

    Bu tip maçlarda 2'yi bulmak lazım. Skor 1-0 iken Zajc ile bir kez bu fırsat geldi o da olmadı. 1-1'den sonra klasik yat yere kalkma durumları da görüldü. Arda'nın bir frikiği ve Crespo'nun içeriye çeviremediği toplar dışında pozisyon da bulunamadı.
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe sözleri: Giresun'a 5 puan veriyorsanız şampiyon da olamazsınız

    Fenerbahçe düşme tehlikesi yaşayan 3 takıma, Ümraniye - İstanbulspor ve Giresunspor'a toplam 9 puan verdi. Sadece Giresun'a 5 puan veriyorsanız da şampiyon da olamazsınız.
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe sözleri: Giresun'a 5 puan veriyorsanız şampiyon da olamazsınız

    Muhtemelen sezon bu maçta bitti. Kupa önemlidir. Bu saatten sonra kalan lig maçlarında elinden geleni yapmak ve kupada finale çıkmak ne olursa olsun yapılması gereken işlerdir.
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe sözleri: Giresun'a 5 puan veriyorsanız şampiyon da olamazsınız

    Kaliteli stoper ve iyi kaleci şampiyonluk için şarttır. Bir de ortada bir şey yokken kendi kendine gol üretebilen bir forvet de şarttır. Bu 3 isim de olmadan buraya gelmek de başarıdır.
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe sözleri: Giresun'a 5 puan veriyorsanız şampiyon da olamazsınız

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