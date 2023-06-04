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Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray - Fenerbahçe derbisi değerlendirmesi: Taç giyme töreni

Şampiyon Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Habertürk Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, karşılaşmayı değerlendirirken, "Galatasaray, sadece derbilerdeki müthiş sonuçları ile şampiyonluğu tam anlamıyla pozitif yönde süsledi. Taç giyme törenine böyle bir zafer yakışırdı" ifadelerini kullandı

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  • Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray - Fenerbahçe derbisi değerlendirmesi: Taç giyme töreni

    Şampiyon olan takımın sahasında, kutlama gecesinde maça çıkmak kolay değil. Fenerbahçe bu zorluğu hissedecekti. Galatasaray da tersine, tamamen motive taraftarının önünde daha rahat olan taraf olacaktı. Okan Buruk, Kadıköy'deki derbideki gibi Berkan'ı ve Barış Alper'i tercih etmişti. Yanı sıra oyun merkezini biraz daha kendi kalesine yakın çekip Barış - Kerem ve hatta bu maça özel 11'e hazırladığı Zaniolo gibi hızlı isimleri ile uzun toparla Fener savunmasının arkasında buluşturma taktiğiyle sahaya sürmüştü takımını. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray - Fenerbahçe derbisi değerlendirmesi: Taç giyme töreni

    Fenerbahçe ise son 2 haftanın 11'inden İrfan yerine Rossi değişikliği ile sahadaydı. Maç başladı, Buruk'un taktiği gereği G.Saray çok da fazla Fener sahasına yerleşmeden daha çok uzun ve direkt toplarla çapraz koşu yapmaya çalışan Barış ve Zaniolo'ya top indirmeye çalıştı. Bunda 2 kez başarılı oldular. İlkinde maçın başında Barış iyi vuramadı, ikincisinde Zaniolo golü attı. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray - Fenerbahçe derbisi değerlendirmesi: Taç giyme töreni

    Fenerbahçe ise iki defadır kendi savunma arkasına hızlı koşucularla oynamaya çalışan Buruk'un taktiğine yine yanıt veremedi. Üstelik geriye düşünce bu taktik; arkada daha çok alan bırakmak zorunda olduğunuzdan daha da etkili oluyor. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray - Fenerbahçe derbisi değerlendirmesi: Taç giyme töreni

    Evet, Icardi kayboluyor ama Barış - Kerem ve Zaniolo öne çıkıyor. Aksine de Fener her defasında yerleşik G.Saray defansına hücum etmeye çalışıyor. Haliyle pozisyon da üretilemiyor. İlk devre aynen böyle oldu. JJ, 3 tane 45 dakika boyunca Buruk'un bu basit ve pratik taktiğine çözüm üretemedi. Belki de kapanıp deplasman taktiği uygulanmalıydı.
  • Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray - Fenerbahçe derbisi değerlendirmesi: Taç giyme töreni

    Arda ve Rossi de iyice etkisiz olunca tamamen edilgen bir oyun oynayan takım F.Bahçe oldu. 2. devre JJ, Rossi yerine Ferdi'yi öne attı. Sağ beke Osayi'yi attı. G.Saray ise ilk devre hiç yapmadığı bir şey yapıp önde baskıya başladı. Fener rakip sahaya dahi geçememeye başladı. 62 de yine bir Zaniolo çapraz koşusunda Luan Peres, İtalyana yetişemeyince kırmızılık oldu. Kırmızı kart pozisyonunda Samet'in beceriksizliği ön plandaydı. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray - Fenerbahçe derbisi değerlendirmesi: Taç giyme töreni

    11'e 11 iken Emre Mor'u hazırlayan JJ, 10 kişi kalınınca da Mor'u aldı oyuna. Arda'nın çıkması doğruydu. 10 kişilik Fener için maç zaten içinden çıkılmaz hale gelmişken Icardi, "kutlama bensiz olmaz" dedi. Sonrası G.Saray'ın şovu. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray - Fenerbahçe derbisi değerlendirmesi: Taç giyme töreni

    Galatasaray bu sezon iki Fenerbahçe maçını da hem futbol hem de skor olarak eze eze yendi. Kabul, G.Saray daha kaliteli isimlerden kurulu ama bu kadar bariz futbol farkı kabul edilemez. JJ, Okan Buruk'un 3 tane 45 dakikadaki (iki 45 Kadıköy, bir 45 son maç) direkt oyununa da bu maçın son devresindeki ön alan presi oyununa da cevap veremedi. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray - Fenerbahçe derbisi değerlendirmesi: Taç giyme töreni

    En son Guus Hiddink döneminde yani 90-91 sezonundan beri ilk defa 2 kez G.Saray'a yenilmek JJ için yolun sonu demektir. Kupa kazanılsa bile. Her Fener maçında bir sürpriz isimden, özel hazırlanmış isimden verim alan Okan Buruk ise şampiyonluğunu taçlandırdı. 2 Fener ve 1 Beşiktaş maçındaki üstün oyun, kaliteli kadro kadar hocanın becerisini de ön plana çıkarır. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray - Fenerbahçe derbisi değerlendirmesi: Taç giyme töreni

    F.Bahçe JJ ile devam etmeyecektir. Ben olsam yarın teşekkür ederim. Kupa finalinde daha çok şansım olur. Ama tüm faturayı ona yıkmak da haksızlık olur. Israr, 6-0'ı da yaşatacaktır. Kupa maçına yüksek prim gerek şarttır artık.
  • Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray - Fenerbahçe derbisi değerlendirmesi: Taç giyme töreni

    Galatasaray, sadece derbilerdeki müthiş sonuçları ile şampiyonluğu tam anlamıyla pozitif yönde süsledi. Taç giyme törenine böyle bir zafer yakışırdı. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray - Fenerbahçe derbisi değerlendirmesi: Taç giyme töreni
  • Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray - Fenerbahçe derbisi değerlendirmesi: Taç giyme töreni

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