Serdar Ali Çelikler'den Hatayspor - Beşiktaş maçı yorumu: "Bu kadar hataya 1 puan iyi"

Sergen Hoca'yı çözdük. Hoca bu tip deplasmanlarda rakip hücum yönü kuvvetli bir ekipse savunma güvenliğini önde tutuyor. Bu minvalde her defasında Rıdvan yerine N'Sakala'yı tercih ediyor. Orta merkezde ise Josef'in yanında Necip-Dorukhan'dan birini oynatıyor. Mensah da sakatken bu tercih Necip oldu. Ama bu plan önceki maçlarda tuttuğu gibi bu maçta tutmadı. Abou, müthiş bir golle takımını öne geçirdi. Hemen 1 dakika sonrası Hatay, kaleci Ersin'in hatasından beraberliği buldu. Şimdi, 4'lü defansın 3'ü stoper tipli iken; önlerinde Josef ve Necip gibi sadece savunmacılar varken beklenti şudur: Biz gol yemeyelim de nasılsa bir tane atarız.

İşte bu oyuncular bireysel hatalar yaparsa o zaman plan işlemiyor. Josef de 2 stoper de Necip de ve kaleci de o kadar çok hata yaptı ki Hatay'ın 2 golde kalmasına dua edilmeliydi. Hatta Welinton'dan gelen topla atılan Hatay golü ofsayt gerekçesiyle güme gitmese skor 3-1 olacaktı. Larin ile gelen beraberlik Beşiktaş'ın şansıydı. Zaten hücumdan feragat edip savunmacılar ile başlıyorsanız savunmacıların hata yapmamaları lazım.

2. devre yine gittili geldili bir maç olarak başlasa da Oğuzhan'ın girişi ile Beşiktaş galibiyet adına bir adım attı. Hatay forvetleri yorulup, yerine girenler de verimsiz kalınca oyun 70-90 arası berbat bir hale döndü. Düşen kalkmadı. Darbeyi alan 3 takla attı. Yerde yatanlar dinlenme uykusuna yattı, oyun defalarca durdu. N'Koudou da alan bulamadığında etkisiz kalınca iş tamamen bireysel beceriye kaldı ki o da o kadroda Oğuzhan ve Abou'da vardı. Oğuzhan kaybolunca skor da kilitlendi. Beraberlik maçın hakkıydı.

Hatay'da Boupendza harika bir transfer. Ama çok fazla yere atıyor kendini. Welinton'un cezasında G.Saray derbisinde stoper tandemi önem taşıyor elbet. Ama kalecisinden Vida'ya; Josef'den Necip'e herkesin özür dileme maçı olan bu müsabakadaki gibi hataları G.Saray maçı kaldırmaz. Sergen Yalçın hoca en başta bu konuda uyaracaktır öğrencilerini.