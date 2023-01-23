Serdar Ali Çelikler'den Jorge Jesus yorumu: "İnancından vazgeçti"

Arda Güler konusundaki net inadı, Emre Mor'u futbolcu zannetmesi neyse de her şeyin başında kimliğinden, inancından vazgeçti. Bildiği, sevdiği; kendisinin de sevilmesine neden olan futboldan vazgeçti. "Bu takıma ne oldu?" soruları peş peşe geldi. Oyuncuların bir kısmı hocayı yiyor desek, Vitor dönemi kadar görünen bir şey yok.