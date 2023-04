Serdar Ali Çelikler: Overmotivasyona karşı 3 puan

Rıza Çalımbay her Fenerbahçe ve her Galatasaray maçına "final" diyor. Neyin finaliyse? Her ama her Fenerbahçe ve her Galatasaray maçı Çalımbay için "Mutlak kazanmak zorunda olunan maç" oluyor. Sivasspor maçlara bu overdose motivasyonla çıkıyor.