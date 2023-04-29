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Serdar Ali Çelikler: Overmotivasyona karşı 3 puan

Fenerbahçe, Sivasspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek zirve yarışında kendine geldi. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Sivasspor - Fenerbahçe maçını kaleme aldı

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  • Serdar Ali Çelikler'den Sivasspor - Fenerbahçe maçı yorumu: Overmotivasyona karşı 3 puan

    Rıza Çalımbay her Fenerbahçe ve her Galatasaray maçına "final" diyor. Neyin finaliyse? Her ama her Fenerbahçe ve her Galatasaray maçı Çalımbay için "Mutlak kazanmak zorunda olunan maç" oluyor. Sivasspor maçlara bu overdose motivasyonla çıkıyor.
  • Serdar Ali Çelikler'den Sivasspor - Fenerbahçe maçı yorumu: Overmotivasyona karşı 3 puan

    Maçlardan önce yeminler, tribünleri gezmeler falan derken Sivasspor olduğundan farklı bir 'gaz'la maçlara başlıyor. Sonra bu maç gibi durup dururken biri çıkıyor (mesele Barış Alper) Rossi gibi golü atıyor.
  • Serdar Ali Çelikler'den Sivasspor - Fenerbahçe maçı yorumu: Overmotivasyona karşı 3 puan

    Attila Szalai yok. 100 sene sonra maça çıkan Luan Peres sol bek Serdar-Samet tandemi, Osayi sağ bek Ferdi önce sol sonra sağ ön, İrfan Can merkezde 8.. Maçın başında bir de Enner'in sakatlığı... Fener daha ne kadar karışık ve eksik olabilir?
  • Serdar Ali Çelikler'den Sivasspor - Fenerbahçe maçı yorumu: Overmotivasyona karşı 3 puan

    Buna karşın Rossi ile öne geçtiler, İrfan'ın harika asistinde Ferdi ile ikiyi buldular. 10 kişi kalmalarına karşın 3'ü buldular. Rıza Çalımbay'ın bu tabloyu iyi değerlendirmesi lazım.
  • Serdar Ali Çelikler'den Sivasspor - Fenerbahçe maçı yorumu: Overmotivasyona karşı 3 puan

    İrfan'ın kırmızı gördüğü pozisyonda hakem direkt kırmızı verse pek itiraz eden olmazdı ama sarı verildikten sonra VAR müdahalesi tartışılacaktır. Zorbay Küçük 2. yarıda biraz da elini kolaya alıştırıp bir sürü Fenerliyi sarı kartlık yaptı.
  • Serdar Ali Çelikler'den Sivasspor - Fenerbahçe maçı yorumu: Overmotivasyona karşı 3 puan

    İkinci devre tamamen 3-0'ı koruma mantığı ile geçti. Bir nebze o eleştirilebilir ama sonuçta derbi öncesi puan farkını 3'e indirmek mühimdi.
  • Serdar Ali Çelikler'den Sivasspor - Fenerbahçe maçı yorumu: Overmotivasyona karşı 3 puan

    Kalecisi 2 kritik şutta oyunu tuttu. Belki 4'ü de bulabilirlerdi. Hafta içi kupa maçının stratejisi farklı olacaktır.
  • Serdar Ali Çelikler'den Sivasspor - Fenerbahçe maçı yorumu: Overmotivasyona karşı 3 puan

    O maçta Fener için önemli olan 1 farkla da olsa kazanmak en azından beraberliktir. Bunu alacak gücü var. Asıl direksiyonunun elde olduğu bölüm kupa. Orası da çok önemli.

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