Bugün (4 Ocak Cuma) mensubu bulunduğum Habertürk Grubu'nun resmi yayın organı olan, www.haberturk.com'da 09:41 saatinde giren "Kulüp menfaatleri mi şahsi egolar mı önemli?" başlıklı yazım dışında başka bir yazı yazmadım. Adım kullanılarak "Çık beni yalanla Albayrak" menşeili bir başka yazım yoktur.



Ayrıca defaatle ve bir çok mecrada belirttiğim gibi Twitter'da bir hesabım yoktur.



Mevcut yazımı Habertürk resmi Twitter hesabı dışında bir yerden de paylaşmadığımı belirtirim.



Adım kullanılarak yazılan ya da paylaşılan bu tip gerçek dışı yazı-tweet-yahut haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederim.



Bunun dışında bugün saat 17.38'de Abdurrahim Albayrak beni aradı ve "Yazınızda bahsettiğiniz şekilde bir görüşme trafiğim olmamıştır. Herhangi bir muhabirle bir bilgi paylaşımım olmamıştır" dedi. Kamuoyunun bilgilerine sunarım.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ